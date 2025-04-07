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Как мозг создает и восстанавливает воспоминания: ученые пришли к новому открытию

Ученые пришли к открытию, что воспоминания сохраняются не в отдельных нейронах, а в связях между группами клеток мозга

сегодня, 14:42
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", ученые давно пытаются найти разгадку, как мозг обновляется новыми данными и генерирует воспоминания. Одни теории базируются на химических изменениях в отдельных нейронах, в то время как другие акцентируют внимание на структурных изменениях между клетками мозга.

Как мозг создает и восстанавливает воспоминания: ученые пришли к новому открытию

Мозг человека. Фото из открытых источников

Доктор Томас Райан из Тринити-колледжа в Дублине является одним из нейробиологов, которые исследовали эти процессы, отслеживая участвующие в обучении клетки.

Новые результаты исследования говорят о том, что формирование памяти зависит от связей между группами энграмных клеток, являющихся нейронами, которые, скорее всего, фиксируют и сохраняют различные впечатления.

Исследователи допускают, что в голове человека, переживающего то или иное событие, создается шаблон активации мозговых клеток, который может быть активирован позже. Чтобы увидеть этот процесс в действии, нейробиологи отследили два набора энграмных клеток, каждый из которых был связан с разными воспоминаниями.

Они обнаружили, что, когда один набор клеток снова активировался, другой набор иногда также активировался, как, если бы воспоминания стали взаимосвязанными. Это противоречит старому представлению, что отдельный нейрон хранит целую память. Вместо этого память может храниться в связях, которые эти клетки создают и перестраивают со временем.

Такие структурные перестройки помогают нам обрабатывать новую информацию, не стирая старые воспоминания. Так мозг может содержать воспоминания, которые, казалось бы, должны исчезнуть. Это также может объяснить, почему отсутствие или нарушение PSD-95 может повлиять на нормальные модели обучения.

Это исследование открывает новые возможности для понимания того, как мозг сохраняет воспоминания и как мы можем влиять на этот процесс.

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Источник: https://www.earth.com/news/how-does-the-human-brain-create-retrieve-memories-engram-cells-connections/
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