Как кофеин влияет на организм: когда пить кофе в последний раз, чтобы не навредить сну

Кофе – это любимый напиток для многих, но важно пить его вовремя, чтобы избежать негативных последствий для организма. Вопрос, когда следует прекращать употреблять кофе в течение дня, беспокоит многих, ведь стимулирующий эффект кофеина может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

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Согласно исследованиям, опубликованным журналом PNAS, влияние кофеина на наш организм может нести скрытые риски. Кофеин обеспечивает бодрость и стимулирует нервную систему, однако его действие может превратиться в потерю энергии в более важные моменты. Например, его влияние на сон гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Кофеин активно блокирует действие аденозина – нейротрансмиттера, отвечающего за успокоение и способствует засыпанию. Он также тормозит выработку мелатонина, гормона, регулирующего биоритмы и обеспечивающего глубокий сон.

Научные исследования, опубликованные в журнале Sleep Medicine Review, показывают, что употребление кофеина увеличивает время, необходимое для засыпания, снижает общую продолжительность сна и ухудшает его качество. Выходит, что чем больше мы пьем кофе, тем больше нарушаем свой биологический ритм. Отсутствие нормального сна приводит к еще большей потребности в кофеине, что создает замкнутый круг: кофеин дает временную энергию, но затрудняет восстановление ночью.

Также важно учитывать, что кофеин содержится не только в кофе. Он в шоколаде, энергетических напитках, спортивных добавках и даже некоторых косметических средствах, что создает дополнительные трудности для тех, кто хочет уменьшить его потребление.

Что касается времени употребления кофе, то это также важно. Скорость, с которой организм расщепляет кофеин, зависит от генетических факторов. Ген CYP1A2 определяет, как быстро организм выводит кофеин. У некоторых людей этот процесс более быстрый, а у других – более медленный. Период полураспада кофеина может варьироваться от 2 до 10 часов. Поэтому если вы выпьете кофе в 18:00, к полуночи в организме останется еще половина этого вещества, а к утру четверть. Специалисты по вопросам сна, в частности Кристофер Дрейк, отмечают важность ограничения потребления кофеина после 14:00–15:00, особенно для тех, кто работает по стандартному графику. Это позволит избежать негативного влияния на качество ночного отдыха.

Портал "Комментарии" уже писал, что кофе – это популярный напиток, который с одной стороны полезен для организма, с другой – вреден. Хотя умеренное потребление кофе может иметь некоторые преимущества, чрезмерное употребление может нанести вред определенным органам.