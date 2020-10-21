Как избавиться от икоты: необычные и малоизвестные способы

Периодически у каждого человека возникает икота, которая может длиться несколько минут и даже часов. Это явление весьма дискомфортное и непредсказуемое, поэтому стоит знать способы, как от него избавиться. Самыми необычными из них поделилось издание Medikforum.

Быстро справиться с икотой помогают небольшие задержки дыхания (на 5-10 секунд) — это самый распространенный способ, во время которого диафрагма максимально расширяется и при таком состоянии спонтанные сокращения проходят.

Для того, чтобы остановить икоту можно использовать сахар, который нужно смочить в уксусе и положить под язык. Еще можно намазать кончик языка горчицей или закрыть уши указательными пальцами. Справиться с дискомфортным состоянием помогает и теплый чай.

Среди других рекомендаций — принятие холодного душа или ванной, а также давление на неба (ближе к горлу), чтобы заставить диафрагму сокращаться.

К слову, зачастую это явление проходит также резко и спонтанно, как и возникает.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что регулярная икота может быть признаком опасного заболевания.

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