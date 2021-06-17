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Как центры массовой вакцинации будут работать на эти выходные: подробности

В ведомстве советуют уточнять информацию на сайте Минздрава

сегодня, 09:10
Автор:

Лиля Воробьева

Рабочий график  центров массовой вакцинации будет изменен через государственные выходные. Об этом сообщили в Минздраве.

Как центры массовой вакцинации будут работать на эти выходные: подробности

Вакцинация в Украине (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что часть центров, где украинцы получают прививки от коронавируса, будут работать в четверг и пятницу, 17 и 18 июня. Другие — принимать посетителей, в понедельник, 21 июня.

В министерстве также, отмечают, что полный перечень работы центров может обновляться. Поэтому, украинцам, которые готовы сделать прививку, нужно уточнять на сайте Минздрава подробную информацию о работе таких учреждений. Точный список центров массовой вакцинации, их график работы доступен на официальном сайте ведомства по этой ссылке.

Первые центры массовой вакцинации в Украине открыли свои двери для всех желающих в мае этого года. Для того чтобы сделать прививку против коронавируса, нужно записаться в письме ожидания. Это можно сделать через сайт или приложение "Действие" или через контакт-центр МОЗ. Всех пациентов, прошедших успешную регистрацию, сообщат и пригласят прийти на вакцинацию. Стоит отметить, что приоритет отдается людям почтенного возраста.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что в Украине активно открываются центры массовой вакцинации. В Минздраве отметили, что местные власти стали инициатором таких открытий и активно поддерживает этот проект. Отмечается, что медики будут вакцинировать всех, кто придет, даже тех, кому еще не пришло приглашение. Пациенты не смогут самостоятельно выбирать производителя вакцины. Центры массовой вакцинации против коронавируса работают только по выходным.


 
 


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