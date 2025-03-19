Как быстро привести себя в форму перед летом: дельные советы

Лето приближается, и многие задумываются, как быстро привести себя в форму. Вместо экстремальных диет и изнурительных тренировок стоит выбрать эффективные и здоровые методы.

Девушка в спортзале. Фото: из открытых источников

Диетолог Джулия Зумпано рассказала, что здоровые замены в питании могут увеличить потребление пищи, предоставляя больше витаминов, минералов, клетчатки, здоровых жиров и белка.

Первый совет – стоит заменить майонез и сметану греческим йогуртом, ведь такие продукты не способствуют здоровью кишечника. Обычный нежирный греческий йогурт имеет такую же терпкость и кремообразную консистенцию, что и сметана, с половиной калорийности и жирности. К тому же на вкус оба блюда почти идентичны.

Второй совет – вместо картофеля выбирайте цветную капусту. Пюре из цветной капусты — вкусная альтернатива картофельному.

Цветная капуста является отличным источником витамина С, который помогает укрепить иммунитет, способствует выработке эритроцитов и необходим для восстановления ДНК. Цветная капуста также является отличным источником витамина К, который необходим для здоровья сердца и костей.

Третий совет – замените обычную муку на миндальную. Миндальная мука имеет слегка сладковатый мягкий вкус и повышает содержание белка, клетчатки и микроэлементов во всех блюдах. К тому же такая мука содержит полезные жиры, белки, витамин Е, магний и антиоксиданты. Низкий гликемический индекс помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что важно для диабетиков. Миндальное также полезно для сердца, ведь содержит ненасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня холестерина.

Четвертый совет – замените обычную пасту на овощную. Лапша на основе фасоли – это отличный вариант, который действительно содержит клетчатку и белок и дольше держит вас сытыми. Однако, макароны на основе фасоли содержат больше углеводов и калорий.

К популярным видам овощных макарон относятся паста из кабачков (зудли), свекольные, шпинатные, морковные и бобовые макароны. Это вкусный и полезный способ разнообразить рацион.

Пятый совет – ограничьте употребление обработанных продуктов и фастфуда. Лишняя соль, консерванты и трансжиры способствуют накоплению лишнего веса и ухудшают самочувствие. Замена фастфуда на более натуральные продукты помогает избежать резких скачков сахара в крови и чувства усталости. Здоровое питание способствует лучшей концентрации, памяти и общему самочувствию.

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