Как быстро обнаружить причину появления прыщей на лице и избавиться от них

Независимо от того, есть у вас один прыщ или много, нельзя игнорировать такие высыпания. Независимо от того, сколько раз вы умываете лицо или сколько средств от прыщей используете, они просто не так исчезнут. Нужно обязательно выяснить причину их появления.

Прыщи на лице. Фото из открытых источников

Многое может сказать место появления прыщей. Итак, прыщи на лбу могут появиться по ряду причин. Избыточная выработка жира является основной причиной, за которой следует стресс. Дерматолог из Гарвардского университета Роджер Капур рассказал, что стоит остерегаться вещей, которые могут закупорить поры, таких как повязки, шляпы, шлемы и даже средства для волос.

Когда средства для волос закупоривают поры, прыщи имеют вид небольшой шишки или белые. Чтобы предотвратить это, не допускайте контакта продуктов для волос с этими участками. Макияж – это еще одна причина. Существуют случаи возникновения акне, которые появляются из-за использования тяжелых масел, воска и комедогенной косметики на лице. Прыщ на лбу может быть в среднем несколько недель. Эффективными вариантами лечения являются безрецептурные салициловая кислота и адапаленовый 0,1% крем.

Прыщи на щеках могут быть вызваны различными причинами, такими как бактерии, диета.

Бактерии происходят из разных источников: табачный дым, грязная наволочка, кисточка для макияжа, экран мобильного телефона и медицинские маски.

Основным фактором появления прыщей на подбородке являются гормональные колебания. Поэтому женщины могут заметить больше прыщей, например, во время менструации. В основном в это время люди обычно испытывают гормональные сбои, включая увеличение андрогенов. Андрогены стимулируют выработку кожного сала, что может привести к высыпаниям.

Прыщи на носу или ушах являются еще одним признаком чрезмерной выработки жира. Высыпания исчезают через несколько недель.

Если вы заметили прыщи вокруг рта, то вспомните, какие средства вы применяли. Триггеры могут включать остатки зубной пасты, поскольку фторид может раздражать кожу, а также бальзамы для губ.

Высыпания, как правило, не такие обширные, но сильно зудящие. Это состояние может быть спровоцировано непереносимостью определенных косметических продуктов или лекарств и другими факторами.

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