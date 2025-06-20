Игнорирование этих симптомов приводит к внутреннему кровотечению: что указывает на развитие язвы желудка

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки возникает из-за повреждения слизистой желудка или кишечника. Заболевание приводит к значительному дискомфорту, а если не лечить – к осложнениям. Какими симптомами характеризуется развитие язвы, читайте дальше.

Язва желудка. Иллюстративное фото

Врачи называют несколько клинических признаков развития болезни.

Боль в верхней части живота. Жгучая или ноющая боль называют наиболее распространенным симптомом. Возникать он может между приемами пищи или ночью, когда желудок пуст. Еда или антациды могут временно облегчить боль, но она возвращается.

Изжога и кислотный рефлюкс. Пациенты с язвой часто испытывают изжогу. Она часто сопровождается ощущением жжения в груди. Это может быть связано с повышенной кислотностью желудка.

Тошнота и рвота. Тошнота может возникать утром или после еды. В тяжелых случаях возможна рвота, иногда с примесями крови.

Вздутие и отрыжка. Пациенты часто жалуются на ощущение переполненности желудка, вздутие и частую отрыжку.

Изменения в стуле. При развитии болезни возможно появление черного или кровавого кала. Это свидетельствует о внутреннем кровотечении.

Утрата аппетита и веса. Люди с язвой могут терять аппетит из-за дискомфорта во время еды. Это ведет к снижению веса.

Если язву вовремя не лечить, то болезнь влечет за собой серьезные осложнения:

кровотечение — проявляется рвотой с кровью или черным калом,

перфорация — образование отверстия в стенке желудка, вызывающее сильную боль и нуждающуюся в немедленной медицинской помощи,

стеноз — сужение выхода из желудка, что затрудняет прохождение пищи.

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