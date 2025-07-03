Худшая ошибка, которую вы можете совершить, когда "сгорите" на солнце

Солнечный ожог может случиться с кем-либо, даже если кажется, что мы придерживались всех рекомендаций по защите от солнца. Характерное покалывание и покраснение кожи часто появляется только через несколько часов после воздействия ультрафиолетового излучения. Однако, самая большая ошибка, которую мы можем совершить, когда "сгораем" на солнце — это игнорировать солнечный ожог.

Солнечный ожог при загорании на солнце. Фото из открытых источников

Ожог после загара на солнце не следует воспринимать как простое косметическое неудобство, ведь это настоящее повреждение кожи, которое может иметь серьезные долгосрочные последствия. Список угроз колеблется от преждевременного старения до повышенного риска рака кожи. Однако правильные действия после ожога могут значительно улучшить ситуацию.

Почему мы "сгораем" на солнце

Один из самых распространенных мифов, это предположение, что солнечный ожог возникает только в жаркие дни. В действительности ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака, а песок, снег и вода отражают УФ-излучение, увеличивая его силу. К тому же большинство людей либо наносят солнцезащитный крем слишком редко, либо не возобновляют его после купания или потоотделения. Именно поэтому дерматологи советуют наносить SPF средства как минимум каждые 2 часа, даже если вы не загораете, а просто находитесь на солнце.

Как распознать солнечный ожог

Признаки ожога могут проявиться через несколько часов после пребывания на солнце:

Покраснение и жгучесть кожи

Повышенная чувствительность к прикосновению

Покалывание или зуд

Более тяжелые случаи могут сопровождаться отеком, волдырями или лихорадкой. Пик симптомов наступает примерно через 24-48 часов, а заживление длится около недели.

Что делать, когда человек "сгорел" на солнце

Игнорирование солнечного ожога, это как игнорировать ожог кипятком. Кожа нуждается в помощи, и чем раньше вы ее предоставите, тем меньше будет вреда.

Избегайте солнца

Перейдите в тень или кондиционированное помещение. Не позволяйте солнцу продолжать наносить вред уже обожженной коже.

Охладите кожу

Примите прохладный душ или ванночку. Также можно прикладывать влажное полотенце на пораженный участок. Важно не использовать лед напрямую, ведь это может еще больше раздражать кожу.

Увлажнение при ожоге

После водных процедур промокните кожу, не вытирая. Нанесите увлажняющее средство на основе алоэ вера или гиалуроновой кислоты. Избегайте кремов с неомицином или бензокаином, которые могут вызвать аллергические реакции.

Обезболивающие препараты

Препараты подобные ибупрофену или напроксену помогут уменьшить боль и воспаление при ожоге кожи. По некоторым данным, высокие дозы витамина D также могут снизить симптомы, но перед употреблением следует посоветоваться с врачом.

Пейте воду

Солнечный ожог обезвоживает организм. Пейте больше воды, натуральных соков или изотоников, чтобы поддерживать водный баланс.

Шелушение кожи

Через несколько дней после того, как человек "сгорел" на солнце, кожа начинает шелушиться. Это естественный процесс регенерации. Не сдирайте кожу после интенсивного загара на солнце, так как это может привести к инфекции или шрамам. Используйте мягкие увлажняющие средства и избегайте скрабов, пока кожа полностью не восстановится.

Профилактика солнечных ожогов

Частые ожоги значительно повышают риск меланомы, одного из самых агрессивных видов рака кожи. Поэтому следует заботиться о коже каждый день, а не только в отпуске и во время сознательного загорания на солнце.

Советы на каждый день для защиты от ожогов солнца:

Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 даже в пасмурную погоду

Носите шляпы и одежду с длинными рукавами

Избегайте пребывания на солнце в пиковые часы с 10:00 до 16:00

Ищите тень и не загорайте сознательно

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как женщина "сгорела" на солнце и уже пять лет борется с неожиданным эффектом на носу.

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