Хрустят позвонки: о чем сигнализирует симптом

Хруст позвонков – это распространенное явление, которое может вызвать беспокойство. Хотя во многих случаях это не признак серьезной проблемы, иногда хруст может сигнализировать о заболевании позвоночника.

Проблемы с позвоночником. Иллюстративное фото

Почему хрустят позвонки

Врачи определяют несколько причин неприятного хруста позвонков, среди них:

Движение суставов: Хруст может возникать при движении суставов позвоночника, когда связки и сухожилия скользят по костям. Это особенно часто наблюдается после продолжительного пребывания в одной позе.

Высвобождение газов: В суставной жидкости содержатся газы, такие как азот и углекислый газ. При движении суставов эти газы могут высвобождаться, вызывая хруст.

Изменения в суставах: С возрастом суставы могут изнашиваться, что приводит к изменениям в их структуре. Это может вызвать хруст во время движения.

Заболевания позвоночника: В некоторых случаях хруст может являться признаком заболевания позвоночника, такого как остеоартрит, спондилолистез или грыжа межпозвонкового диска.

Симптомы, сопровождающие хруст

Хруст позвонков не всегда сопровождается болью или другими симптомами. Однако, хруст может сопровождаться:

Болью в спине

Онемением или слабостью в конечностях

Ограничением подвижности позвоночника.

Наличие указанных симптомов может являться признаком заболевания позвоночника. В таких случаях необходимо обратиться к врачу.

Лечение

Лечение хруста позвонков зависит от его причины. В большинстве случаев лечение не требуется. Однако, если хруст вызван заболеванием позвоночника, врач может назначить:

Физиотерапию

Медикаментозное лечение

Хирургическое вмешательство.

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