Хрустят позвонки: о чем сигнализирует симптом

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Кречмаровская Наталия
Хруст позвонков – это распространенное явление, которое может вызвать беспокойство. Хотя во многих случаях это не признак серьезной проблемы, иногда хруст может сигнализировать о заболевании позвоночника.
Проблемы с позвоночником. Иллюстративное фото
Врачи определяют несколько причин неприятного хруста позвонков, среди них:
Движение суставов: Хруст может возникать при движении суставов позвоночника, когда связки и сухожилия скользят по костям. Это особенно часто наблюдается после продолжительного пребывания в одной позе.
Высвобождение газов: В суставной жидкости содержатся газы, такие как азот и углекислый газ. При движении суставов эти газы могут высвобождаться, вызывая хруст.
Изменения в суставах: С возрастом суставы могут изнашиваться, что приводит к изменениям в их структуре. Это может вызвать хруст во время движения.
Заболевания позвоночника: В некоторых случаях хруст может являться признаком заболевания позвоночника, такого как остеоартрит, спондилолистез или грыжа межпозвонкового диска.
Хруст позвонков не всегда сопровождается болью или другими симптомами. Однако, хруст может сопровождаться:
Болью в спине
Онемением или слабостью в конечностях
Ограничением подвижности позвоночника.
Наличие указанных симптомов может являться признаком заболевания позвоночника. В таких случаях необходимо обратиться к врачу.
Лечение хруста позвонков зависит от его причины. В большинстве случаев лечение не требуется. Однако, если хруст вызван заболеванием позвоночника, врач может назначить:
Физиотерапию
Медикаментозное лечение
Хирургическое вмешательство.
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