Храп может свидетельствовать о смертельной болезни: как не потерять время

Храп – это распространенное явление, которое часто воспринимается как безвредный звук, мешающий спать. Однако храп может быть симптомом серьезных заболеваний, требующих немедленного внимания. Важно понимать, когда храп является сигналом об опасности и что делать, чтобы не потерять время, сообщает портал "Комментарии".



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Храп возникает из-за вибрации мягких тканей в верхних дыхательных путях во время сна. Это может быть вызвано различными факторами, такими как избыточный вес, употребление алкоголя, курение, аллергия или анатомические особенности носа и горла.

Обструктивное апноэ сна (ОАС)

ОАС – это состояние, при котором дыхательные пути частично или полностью блокируются во время сна, что приводит к временным остановкам дыхания. Это может привести к снижению уровня кислорода в крови и повышению уровня углекислого газа, что создает дополнительную нагрузку на сердце и другие органы. ОАС связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и даже внезапной смерти.

Симптомы, требующие внимания

Не все храпящие имеют ОАС, но есть определенные симптомы, которые могут указывать на наличие этого заболевания:

Громкий храп, который прерывается паузами в дыхании.

Пробуждение с ощущением удушья или нехватки воздуха.

Часто пробуждение ночью.

Чувство усталости и сонливости в течение дня.

Головные боли утром.

Повышенное АД.

Если вы или ваш партнер подмечаете эти симптомы, важно обратиться к врачу для проведения диагностики.

Диагностика ОАС обычно включает проведение полисомнографии – исследование сна, позволяющее оценить дыхательные функции во время сна. Лечение может включать в себя изменения образа жизни, такие как снижение веса, отказ от курения и алкоголя, а также использование специальных устройств, таких как CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), которые помогают поддерживать открытыми дыхательные пути во время сна.

Чтобы снизить риск развития ОАС и других осложнений, связанных с храпом, соблюдайте следующие рекомендации:

Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес может способствовать сужению дыхательных путей.

Избегайте алкоголя и седативных препаратов. Они расслабляют мышцы горла, что может усилить храп.

Спите на боку. Сон на спине может вызвать западание языка и блокирование дыхательных путей.

Поддерживайте регулярный спящий режим. Недосыпание может усилить храп.

Если вы замечаете симптомы ОАС, не откладывайте визит к специалисту.



