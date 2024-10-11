Храп может свидетельствовать о смертельной болезни: как не потерять время

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Кречмаровская Наталия
Храп – это распространенное явление, которое часто воспринимается как безвредный звук, мешающий спать. Однако храп может быть симптомом серьезных заболеваний, требующих немедленного внимания. Важно понимать, когда храп является сигналом об опасности и что делать, чтобы не потерять время, сообщает портал "Комментарии".
Фото портал "Комментарии"
Храп возникает из-за вибрации мягких тканей в верхних дыхательных путях во время сна. Это может быть вызвано различными факторами, такими как избыточный вес, употребление алкоголя, курение, аллергия или анатомические особенности носа и горла.
ОАС – это состояние, при котором дыхательные пути частично или полностью блокируются во время сна, что приводит к временным остановкам дыхания. Это может привести к снижению уровня кислорода в крови и повышению уровня углекислого газа, что создает дополнительную нагрузку на сердце и другие органы. ОАС связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и даже внезапной смерти.
Не все храпящие имеют ОАС, но есть определенные симптомы, которые могут указывать на наличие этого заболевания:
Громкий храп, который прерывается паузами в дыхании.
Пробуждение с ощущением удушья или нехватки воздуха.
Часто пробуждение ночью.
Чувство усталости и сонливости в течение дня.
Головные боли утром.
Повышенное АД.
Если вы или ваш партнер подмечаете эти симптомы, важно обратиться к врачу для проведения диагностики.
Диагностика ОАС обычно включает проведение полисомнографии – исследование сна, позволяющее оценить дыхательные функции во время сна. Лечение может включать в себя изменения образа жизни, такие как снижение веса, отказ от курения и алкоголя, а также использование специальных устройств, таких как CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), которые помогают поддерживать открытыми дыхательные пути во время сна.
Чтобы снизить риск развития ОАС и других осложнений, связанных с храпом, соблюдайте следующие рекомендации:
Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес может способствовать сужению дыхательных путей.
Избегайте алкоголя и седативных препаратов. Они расслабляют мышцы горла, что может усилить храп.
Спите на боку. Сон на спине может вызвать западание языка и блокирование дыхательных путей.
Поддерживайте регулярный спящий режим. Недосыпание может усилить храп.
Если вы замечаете симптомы ОАС, не откладывайте визит к специалисту.
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