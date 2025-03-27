Группа крови, которую клещи выбирают меньше всего

Клещи являются переносчиками опасных болезней, в частности боррелиоза и клещевого энцефалита. Их укус может иметь серьезные последствия для здоровья, поэтому исследователи активно изучают, почему некоторые люди становятся частыми жертвами этих паукообразных, а другие значительно реже подвергаются их укусам.

Клещи предпочитают определенную группу крови. Фото из открытых источников

Исследование, проведенное учеными Университета Масарика в Брно, показало, что группа крови может играть важную роль в привлекательности человека для клещей. Команда чешских ученых провела серию лабораторных тестов, в которых в чашку Петри добавляли капли крови разных групп и помещали клеща на 120 секунд, чтобы определить, к какой группе крови он тянется. Эксперимент повторили 100 раз.

Оказалось, что клещам меньше всего нравится третья группа крови. Ее избрали всего 15% паразитов. Следующими были первая и четвертая группы крови, показавшие примерно одинаковые результаты. Больше всего клещам понравилась третья группа крови — 36%

Таким образом, ученые пришли к выводу, что люди с третьей группой крови менее подвержены укусам клещей, тогда как владельцы второй группы крови в зоне риска.

Несмотря на выводы, исследователи предостерегают от чрезмерной интерпретации результатов. Исследования повторили 100 раз, и по их словам, более масштабные эксперименты могут дать другую динамику результатов. Кроме того, клещи ориентируются не только на запах крови, но и на другие факторы, в частности температуру тела, влажность кожи и уровень выделяемого при дыхании углекислого газа.

Также, несмотря на возможное влияние группы крови на риск укуса, все люди одинаково уязвимы к болезням, которые переносят клещи.

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