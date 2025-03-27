logo

BTC/USD

84010.27

ETH/USD

1881.17

LTC/USD

87.22

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Группа крови, которую клещи выбирают меньше всего
commentss НОВОСТИ Все новости

Группа крови, которую клещи выбирают меньше всего

Ученые обнаружили зависимость между клещами и группой крови.

27 марта 2025, 10:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Клещи являются переносчиками опасных болезней, в частности боррелиоза и клещевого энцефалита. Их укус может иметь серьезные последствия для здоровья, поэтому исследователи активно изучают, почему некоторые люди становятся частыми жертвами этих паукообразных, а другие значительно реже подвергаются их укусам.

Группа крови, которую клещи выбирают меньше всего

Клещи предпочитают определенную группу крови. Фото из открытых источников

Исследование, проведенное учеными Университета Масарика в Брно, показало, что группа крови может играть важную роль в привлекательности человека для клещей. Команда чешских ученых провела серию лабораторных тестов, в которых в чашку Петри добавляли капли крови разных групп и помещали клеща на 120 секунд, чтобы определить, к какой группе крови он тянется. Эксперимент повторили 100 раз.

Оказалось, что клещам меньше всего нравится третья группа крови. Ее избрали всего 15% паразитов. Следующими были первая и четвертая группы крови, показавшие примерно одинаковые результаты. Больше всего клещам понравилась третья группа крови — 36%

Таким образом, ученые пришли к выводу, что люди с третьей группой крови менее подвержены укусам клещей, тогда как владельцы второй группы крови в зоне риска.

Несмотря на выводы, исследователи предостерегают от чрезмерной интерпретации результатов. Исследования повторили 100 раз, и по их словам, более масштабные эксперименты могут дать другую динамику результатов. Кроме того, клещи ориентируются не только на запах крови, но и на другие факторы, в частности температуру тела, влажность кожи и уровень выделяемого при дыхании углекислого газа.

Также, несмотря на возможное влияние группы крови на риск укуса, все люди одинаково уязвимы к болезням, которые переносят клещи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о растении, которое работает как магнит для клещей.

Также "Комментарии" писали о том, как правильно снять клеща с тела и что делать с ним дальше.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости