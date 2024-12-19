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Гормоны, которые делают людей счастливыми

От каких гормонов зависит чувство счастья у людей

сегодня, 03:02
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Кречмаровская Наталия

Гормоны играют немаловажную роль в регуляции нашего настроения и эмоций. Среди них четыре основных, которые часто называют "гормонами счастья": дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин. Эти химические вещества помогают нам чувствовать радость, удовлетворение и всеобщее благополучие.

Гормоны, которые делают людей счастливыми

Иллюстративное фото

Дофамин известен как "гормон удовольствия". Он является нейромедиатором, играющим ключевую роль в системе вознаграждения мозга. Дофамин ассоциируется с приятными ощущениями, а также с обучением, памятью и мотивацией. Например, когда мы достигаем цели или получаем вознаграждение, уровень дофамина повышается, что вызывает чувство удовлетворения.

Серотонин является еще одним важным гормоном, регулирующим наше настроение, сон, аппетит и пищеварение. Он также влияет на обучаемость и память. Известно, что низкий уровень серотонина может приводить к депрессии и тревожности. Увеличить уровень серотонина можно, проводя время на солнце, занимаясь физическими упражнениями и медитацией.

Эндорфины являются естественными обезболивающими, вырабатываемыми организмом в ответ на стресс или дискомфорт. Они также могут повышаться во время занятий спортом, смеха или секса. Эндорфины помогают уменьшить боль и вызывают ощущение эйфории, известное как "беговая эйфория".

Окситоцин, часто называемый "гормоном любви", играет важную роль в формировании социальных связей и доверия. Он особенно важен при родах и грудном вскармливании, способствуя связи между матерью и ребенком. Окситоцин также повышается во время физического контакта, такого как объятия или поцелуи, что способствует укреплению отношений.

Напомним, что портал "Комментарии" сообщал о признаках настоящих счастливчиков.



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