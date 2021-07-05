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Главная Новости Здоровье наше тело Главный санитарный врач рассказал, когда украинцы смогут снять маски
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Главный санитарный врач рассказал, когда украинцы смогут снять маски

Чиновник считает, что украинцы длительное время будут носить маски

сегодня, 19:06
Автор:

Лиля Воробьева

Коронавирус заставил украинцев, и не только, надеть защитные маски. Люди во всем мире мечтают вернуться к нормальной жизни без карантина. Поэтому главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда украинцы смогут снять маски и когда Украине ожидать коллективный иммунитет. Об этом сообщает ТСН.

Главный санитарный врач рассказал, когда украинцы смогут снять маски

Защитные маски (фото из открытых источников)

Чиновник заявил, что избавится от масок украинцы смогут тогда, когда в Украине будет высокий уровень провакцинированных граждан или тогда, когда в мире найдут способ, как победить коронавирус.

Он отметил, что пока маски не надо снимать даже привитым от коронавируса гражданам.

"Я думаю, что все мы уже привыкли к защитным маскам. Я не советую их снимать. Ведь на фоне улучшения эпидемических показателей международные организации  вводят дополнительные ограничения даже для вакцинированных людей. В частности, они советуют продолжать носить маски, особенно, когда вы находитесь в закрытом помещении или если у вас плохая вентиляция. Сейчас никто не может гарантировать, что люди не заразятся ", — заявил он.

Игорь Кузин также отметил, что маски в помещении еще надолго останутся обязательным карантинным ограничением.

"Скорее всего, для закрытого помещения защитные маски останутся надолго. До тех пор, пока мы не достигнем адекватных уровней вакцинации или пока весь мир не забудет о  коронавирусной болезни", — заверил главный санитарный врач страны.

Кроме этого, он сообщил, что о коллективном иммунитете в Украине еще рано заявлять, ведь количество вакцинированных и тех граждан, которые победили недуг, не такое большое.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как защитные маски и перчатки вредят природе.


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/glavnyy-sanvrach-strany-rasskazal-kogda-my-snimem-maski-i-vernemsya-k-dokoronavirusnoy-zhizni-1818364.html
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