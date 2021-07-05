Главный санитарный врач рассказал, когда украинцы смогут снять маски

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Лиля Воробьева
Коронавирус заставил украинцев, и не только, надеть защитные маски. Люди во всем мире мечтают вернуться к нормальной жизни без карантина. Поэтому главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда украинцы смогут снять маски и когда Украине ожидать коллективный иммунитет. Об этом сообщает ТСН.
Защитные маски (фото из открытых источников)
Чиновник заявил, что избавится от масок украинцы смогут тогда, когда в Украине будет высокий уровень провакцинированных граждан или тогда, когда в мире найдут способ, как победить коронавирус.
Он отметил, что пока маски не надо снимать даже привитым от коронавируса гражданам.
Игорь Кузин также отметил, что маски в помещении еще надолго останутся обязательным карантинным ограничением.
Кроме этого, он сообщил, что о коллективном иммунитете в Украине еще рано заявлять, ведь количество вакцинированных и тех граждан, которые победили недуг, не такое большое.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, как защитные маски и перчатки вредят природе.
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