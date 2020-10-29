Ежегодно в Украине от инсульта умирает больше 30 000 человек, - министр

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Елизавета Черных
Сегодня, в ходе брифинга, Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил общественности статистику смертности от инсультов.
Фото: МОЗ Украины
Глава МОЗ заявил, что ежегодно в Украине от заболевания умирает 87 человек из 100 тысяч. Учитывая общую статистику, количество смертей составляет от 32-36 тысяч жителей.
Как утверждает министр, в 2020 году власти увеличили средства на лечение инсультов до 26 900 грн. В следующем году Минздрав обратится с просьбой еще увеличить эту сумму.
По прогнозам, помощь в лечении инсульта в 2021 году понадобится 134 тысячам украинцев.
К слову, сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.
Ранее "Комментарии" сообщали новость о том, что люди с онкологическими заболеваниями смогут бесплатно ездить на такси.
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