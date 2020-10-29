Ежегодно в Украине от инсульта умирает больше 30 000 человек, - министр

Сегодня, в ходе брифинга, Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил общественности статистику смертности от инсультов.

Фото: МОЗ Украины

Глава МОЗ заявил, что ежегодно в Украине от заболевания умирает 87 человек из 100 тысяч. Учитывая общую статистику, количество смертей составляет от 32-36 тысяч жителей.

"Для Украины это очень большая проблема... Каждый год у нас погибает 87 человек на 100 тысяч населения от этой тяжелой болезни. И вообще, то, что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то они по смертности занимают первое место — более 65% смертей именно происходит вследствие сердечно-сосудистых заболеваний", — сообщил на брифинге чиновник.

Как утверждает министр, в 2020 году власти увеличили средства на лечение инсультов до 26 900 грн. В следующем году Минздрав обратится с просьбой еще увеличить эту сумму.

По прогнозам, помощь в лечении инсульта в 2021 году понадобится 134 тысячам украинцев.

К слову, сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

Ранее "Комментарии" сообщали новость о том, что люди с онкологическими заболеваниями смогут бесплатно ездить на такси.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!