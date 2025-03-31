Этой ошибки допускают все: чего точно нельзя делать при бессоннице

Бессонница и трудности с засыпанием – распространенная проблема, и одна из самых больших ошибок, которую совершают люди, – это лежать в постели и заставлять себя заснуть. Как оказалось, такой подход только усугубляет ситуацию. Об этом сообщает TikTok-страница Оксфордского университета.

Фото: из открытых источников

Многие пытаются бороться с бессонницей разными способами – избегая кофеина перед сном, принимая магний или откладывая телефон задолго до сна. Однако, по словам Рейчел Шарман, старшего научного сотрудника отдела клинической неврологии медицины сна, главное правило – не заставлять себя уснуть.

"Если вы лежите в постели и не можете заснуть, не пытайтесь этого сделать, потому что чем больше усилий вы прилагаете, тем менее вероятно, что уснете", – объясняет эксперт.

Вместо этого стоит встать, переместиться в другое место, заняться спокойной деятельностью, например, почитать книгу и вернуться в постель только тогда, когда почувствуете сонливость. Чем дольше вы остаетесь в постели без сна, тем больше мозг начинает ассоциировать спальню не со сном, а с бодрствованием.

Как правильно подготовиться ко сну

Чтобы облегчить засыпание, важно создать правильную рутину перед сном. Наш мозг требует времени, чтобы расслабиться после дня. Оптимально выделять 60-90 минут на подготовку ко сну, что может включать в себя приглушенное освещение, спокойные занятия (чтение книги, расслабляющие упражнения) и комфортную атмосферу.

Также стоит позаботиться об условиях в спальне. Оптимальная температура для сна – около 19°C, комната должна быть темной и тихой.

Взрослому человеку необходимо в среднем 7-9 часов сна в сутки. Если бессонница продолжается и смена привычек не помогает, следует обратиться к врачу.

Метод 4-7-8 для быстрого засыпания

Чтобы успокоить нервную систему и быстрее заснуть, можно использовать дыхательную технику 4-7-8:

· Вдыхайте через нос в течение 4 секунд.

· Удерживайте дыхание на 7 секунд.

· Медленно выдыхайте через рот в течение 8 секунд.

· Также важно соблюдать стабильный режим – ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.

Ранее портал "Комментарии" писал, что исследование показало, что такие действия, как отжим или поднятие веса дважды в неделю, могут быть полезны для людей старше 60 лет и тех, кто хочет улучшить свой сон.