Этот тренажер в спортзале может помочь сбросить больше всего килограммов

Тренер Алекса Меллардо рассказала, что люди теряют более 9 килограммов с помощью метода 10-8-4 и больше на тренажере для кардиотренировок, имитирующих подъем по лестнице. Этот тренажер поможет улучшить физическую форму и достичь желаемых результатов без сложных диет.

Тренажер для кардиотренировок. Фото из открытых источников

Специалист рассказывает, что такой тренажер способствует укреплению ног, ягодицы и улучшает общую физическую выносливость.

К тому же он является эффективным для сжигания калорий, наращивания мышц, укрепления костей, улучшения равновесия и снижения нагрузки на суставы.

Причем человек сможет достичь качественной тренировки всего за 20-30 минут.

Чтобы тренироваться с помощью метода 10-8-4, сначала нужно установить тренажер на уровень 8 и подниматься на протяжении 10 минут. Выполняйте эту процедуру четыре раза в неделю после завершения тренировки.

Некоторые люди видят результаты уже через две недели. После интенсивной тренировки на степпере организм еще некоторое время продолжает сжигать калории для восстановления — это называется избыточным потреблением кислорода после тренировки.

К тому же регулярные занятия помогают ускорить обмен веществ, что способствует более эффективному использованию энергии даже в состоянии покоя.

Тренажер обеспечивает естественное движение без сильной нагрузки на колени и позвоночник, что делает его безопасным даже для людей с избыточным весом.

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