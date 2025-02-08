Этот тест обнаруживает сердечные заболевания на ранней стадии

Обнаружить проблемы с сердечно-сосудистой системой на начальные стадии можно с помощью теста, для которого понадобится сдать простой анализ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Daily Express.

Сердечные заболевания. Фото: из открытых источников

Отмечается, что сердечно-сосудистая система охватывает такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инсульты. Пациенты могут заметить такие симптомы, как одышка, боль в груди, усталость, учащенное сердцебиение и хрипы.

Кардиолог Санджай Гупта рассказал о тесте, который может многое рассказать о будущем риске сердечных заболеваний. Он предупредил, что многие обычные тесты могут обнаружить проблемы только после того, как болезнь уже нанесла вред.

Тест называется микроальбуминурия, который измеряет количество белка, называемого альбумин, который присутствует в моче, и является способом определить, хорошо ли функционируют ваши почки.

С помощью этого анализа можно оценить функцию почек при наличии гломерулонефрита, сахарного диабета или сердечной недостаточности.

Большинство сердечно-сосудистых заболеваний вызваны вредными процессами, происходящими в кровеносных сосудах. Любой вредный процесс, который происходит в организме, скорее всего, сначала повлияет на самые мелкие кровеносные сосуды.

Важно, если этот процесс останется без контроля, тогда повреждение распространится на более крупные кровеносные сосуды.

"Наши почки также содержат очень плотную популяцию крошечных кровеносных сосудов. Если они начнут повреждаться, из почек начнут вытекать различные вещества, которые не вытекали бы, если бы они были полностью здоровыми. Одним из веществ, которое вытекает, когда почки не работают, является белок или альбумин", — добавил медик.

На какие показатели ориентироваться? Если уровень альбумина колеблется от 30 до 300 миллиграммов, это считается микроальбуминурией. Было проведено исследование, которое показало, что существует значительная связь между микроальбуминурией и нарушениями сердечной функции.

Микроальбуминурия может предшествовать появлению гипертонии и диабета и может независимо предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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