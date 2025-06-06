Этот симптом не стоит игнорировать, чтобы не "потерять" глаза

Чувство жжения в глазах – это не только неприятная ситуация, но и симптом, который может сигнализировать о серьезных заболеваниях. Врачи отмечают, что проблемы могут быть разными – от обычной аллергии или работы за компьютером до хронических заболеваний.

Глаза. Иллюстративное фото

В целом врачи называют следующие причины возникновения жжения глаз:

Синдром сухого глаза возникает, если организм не производит достаточного количества слез или они быстро испаряются. Этот синдром характеризуется жжением, зудом и дискомфортом. Часто такой синдром может появиться у людей, которые долго находятся перед экранами или в помещениях с кондиционированным воздухом.

Аллергические реакции. Жжение глаз может возникнуть из-за аллергии на пыльцу, шерсть животных или химические вещества. При аллергических реакциях также возникает покраснение, слезотечение и зуд. Чтобы улучшить состояние и уменьшить аллергическую реакцию, врачи рекомендуют избегать контактов с аллергенами и использовать антигистаминные препараты. Однако безопасную дозировку препарата должен определить врач.

Воспалительные заболевания. Жжение глаз может сопровождать такие болезни, как конъюнктивит или блефарит. Конъюнктивит — это воспаление слизистой глаза, которое может быть вирусным, бактериальным или аллергическим. Блефарит — это воспаление краев век, которое часто сопровождается зудом и образованием корочек.

Воздействие внешних факторов. Ухудшить состояние глаз может длительное пребывание на солнце без очков, контакт с химическими веществами (например, хлор в бассейнах) или дым. Это может вызвать раздражение глаз.

Глазная розацеа. Это хроническое заболевание, вызывающее покраснение и воспаление кожи вокруг глаз. Заболевание также может отличаться сухостью и повышенной чувствительностью к свету.

Контактные линзы. При неправильном уходе за контактными линзами или длительном ношении их может вызвать раздражение и жжение.

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