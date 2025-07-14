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Это простое упражнение существенно снижает риск смерти для людей 50+

Новое исследование показало, что начало физической активности в зрелом возрасте может снизить риск ранней смерти на целых 20%

14 июля 2025, 08:35
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Кравцев Сергей

Эксперты, которые проанализировали 85 различных исследований о преимуществах активного образа жизни, убеждены: никогда не поздно начать двигаться. Результаты, опубликованные в исследовании, подчеркивают, что физически активные люди значительно реже умирают от таких распространенных болезней, как сердечные заболевания, инсульт и рак.

Это простое упражнение существенно снижает риск смерти для людей 50+

Активный образ жизни. Фото: из открытых источников

Результаты исследование засвидетельствовали ряд ключевых закономерностей: люди, которые последовательно поддерживали физическую активность в течение всей жизни, имели на 30-40% ниже риск смерти от любой причины.

Те, кто перешел от неактивного образа жизни к активному, имели на 22% меньший риск умереть от любой причины, чем те, кто оставался неактивным.

Также обращает на себя внимание, что даже те, кто уже занимался спортом, но позже в жизни увеличил свою активность (с менее рекомендованной до большей), имели на 20-25% более низкий риск смерти в течение периода исследования.

Исследовательская группа, в состав которой вошли эксперты из Университета Квинсленда в Австралии, пришла к выводу, что "начало физической активности в любой момент взрослой жизни может обеспечить преимущества для выживания".

По их мнению, это объясняется "улучшением физической функции и противовоспалительными эффектами".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым стремиться к 150-300 минут в неделю умеренной физической активности, или 75-150 минут в неделю интенсивной активности, или комбинации обеих.

Примеры умеренной активности: очень быстрая ходьба (6,5 км/ч или быстрее), интенсивная уборка (например, мытье окон или полов), езда на велосипеде (16-19 км/ч), бадминтон.

Примеры интенсивной активности: пеший туризм (хайкинг), бег трусцой (9,5 км/ч или быстрее), копание лопатой, быстрая езда на велосипеде, игра в футбол, баскетбол или теннис.

Отправляетесь ли вы на быструю прогулку, катаетесь на велосипеде с другом или даже выполняете домашние дела — все это считается способами быть активными.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/getting-exercise-later-life-can-35532681
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