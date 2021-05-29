Это нужно знать: интересные факты о температуре тела

Температура тела — один из наиболее важных показателей, по которому можно судить о состоянии организма. Какие интересные факты вы могли о ней не знать?

Что нужно знать о температуре тела (фото из открытых источников)

Средняя температура тела

Многие считают, что нормальная температура тела должна составлять 36,6°C, но это лишь средняя температура здоровых людей. Для одних привычной может оказаться отметка в 35,5°C, для других — даже 37°C. Действительно важно обращать внимание на существенное изменение привычной температуры и ухудшение общего состояния на фоне этого.

Температура распределяется по телу неравномерно

Во рту она обычно на 0,5°C ниже, чем в прямой кишке, и на 0,5°C выше температуры под мышками. В ушном канале — равна или немного выше ректальной. Температура, измеренная в паховой складке, близка температуре в полости рта.

Неодинаковая температура

Температура может быть неодинаковой в левой и правой подмышечных впадинах. Чаще слева — на 0,1–0,30°C выше.

Температура при заболевании

В случае возникновения инфекций, организм повышает температуру тела для борьбы с болезнью. При простуде и гриппе температура может достигать 41°C. Если показания термометра приближены к 40°C, нужно вызывать скорую.

Температура вызывает обезвоживание

При высокой температуре есть риск обезвоживания от сопутствующих процессов потоотделения, поэтому больному рекомендуют много пить.

Гипотермия

О гипотермии — пониженной температуре тела — говорят реже. Это естественное состояние организма, если человек находится на холоде. В ином случае возможен целый ряд отклонений: регулярный недосып, обострение хронических заболеваний, гипотиреоз, травма головы, пониженный уровень сахара в крови.

Эксперты говорят, что ни одну из этих причин нельзя оставлять без внимания. Если пониженная или повышенная температура держится несколько дней, обязательно нужно проконсультироваться с врачом-терапевтом.

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