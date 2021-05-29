logo
Русский Українська

BTC/USD

34643.41

ETH/USD

2273.41

LTC/USD

163.24

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Это нужно знать: интересные факты о температуре тела
commentss НОВОСТИ Все новости

Это нужно знать: интересные факты о температуре тела

Опубликованы интересные факты о температуре человеческого тела, которые нужно знать каждому

29 мая 2021, 23:30 comments1032
Автор:

Светлана Шкурупий

Температура тела — один из наиболее важных показателей, по которому можно судить о состоянии организма. Какие интересные факты вы могли о ней не знать?

Это нужно знать: интересные факты о температуре тела

Что нужно знать о температуре тела (фото из открытых источников)

Средняя температура тела

Многие считают, что нормальная температура тела должна составлять 36,6°C, но это лишь средняя температура здоровых людей. Для одних привычной может оказаться отметка в 35,5°C, для других — даже 37°C. Действительно важно обращать внимание на существенное изменение привычной температуры и ухудшение общего состояния на фоне этого.

Температура распределяется по телу неравномерно

Во рту она обычно на 0,5°C ниже, чем в прямой кишке, и на 0,5°C выше температуры под мышками. В ушном канале — равна или немного выше ректальной. Температура, измеренная в паховой складке, близка температуре в полости рта.

Неодинаковая температура

Температура может быть неодинаковой в левой и правой подмышечных впадинах. Чаще слева — на 0,1–0,30°C выше.

Температура при заболевании

В случае возникновения инфекций, организм повышает температуру тела для борьбы с болезнью. При простуде и гриппе температура может достигать 41°C. Если показания термометра приближены к 40°C, нужно вызывать скорую.

Температура вызывает обезвоживание

При высокой температуре есть риск обезвоживания от сопутствующих процессов потоотделения, поэтому больному рекомендуют много пить.

Гипотермия

О гипотермии — пониженной температуре тела — говорят реже. Это естественное состояние организма, если человек находится на холоде. В ином случае возможен целый ряд отклонений: регулярный недосып, обострение хронических заболеваний, гипотиреоз, травма головы, пониженный уровень сахара в крови.

Эксперты говорят, что ни одну из этих причин нельзя оставлять без внимания. Если пониженная или повышенная температура держится несколько дней, обязательно нужно проконсультироваться с врачом-терапевтом.

 Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно измерять температуру.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ