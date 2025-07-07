Это может "убить" легкие: к каким болезням приводит сахар

Сахар – не просто источник энергии и удовольствия. Это потенциальный риск развития большого количества заболеваний. И угроза не ограничивается избыточным весом или диабетом. Сахар может негативно влиять на легкие – вызывать воспаление, снижение функции дыхания и повышать риска развития хронических респираторных заболеваний.

Легкие. Иллюстративное фото

Чрезмерное потребление сахара может приводить к хроническому воспалению. Это, в свою очередь, является ключевым фактором в развитии астмы, хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ) и бронхита. Отмечается, что если большое количество сахара попадает в организм, запускается воспалительная реакция, которая может повредить ткани легких и снизить их эластичность.

Высокий уровень сахара в организме повышает оксидативный стресс. Это дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами. Легкие, особенно уязвимые к такому стрессу, ведь постоянно контактируют с кислородом. Такое состояние может привести к повреждению альвеолярных клеток и снижению способности легких к эффективному газообмену.

Ряд патологических процессов активирует высокое потребление фруктозы, особенно из подслащенных напитков. Это может быть нарушение работы ренин-ангиотензиновой системы, повышение уровня мочевой кислоты, образование конечных продуктов гликации (AGEs) и активация сигнального пути mTORC1. Все эти факторы привозят к структурным изменениям в легких, в частности, утолщению стенок альвеол и снижению их эластичности.

По данным исследований, дети, регулярно употребляющие сладкие напитки, имеют более низкие показатели функции легких по сравнению с теми, кто потребляет меньше сахара. У взрослых чрезмерное потребление сахара повышает риск развития астмы и ХОБЛ. Также сахар ослабляет иммунную систему. Это делает легкие более уязвимыми к инфекциям, таким как пневмония или бронхит.

Важно: специалисты советуют ограничить потребление добавленного сахара, особенно из обработанных продуктов и напитков. Рекомендуют выбирать цельные продукты, богатые антиоксидантами: овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые. Также поможет поддержать здоровье легких регулярная физическая активность и достаточное потребление воды.

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