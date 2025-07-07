Этим людям может навредить черника: кому ее следует избегать

Черника считается одной из самых полезных ягод, ее активно продвигают диетологи и производители здорового питания. Она содержит много антиоксидантов, положительно влияющих на уровень "плохого" холестерина, работу мозга и чувствительность к инсулину. Но, несмотря на все полезные свойства черники, эти ягоды могут вызвать проблемы со здоровьем для некоторых людей.

Кому вредна черника. Фото из открытых источников

Аллергия на чернику

Хотя аллергия на чернику встречается нечасто, ее нельзя исключать. Среди возможных симптомов аллергии могут быть зуд, сыпь, отеки, а в тяжелых случаях наблюдается затрудненное дыхание. Если после употребления черники у вас появились подобные симптомы, следует обратиться к врачу, ведь людям с диагностированной аллергией эти ягоды противопоказаны.

Проблемы с пищеварением

Людям с непереносимостью фруктозы или гиперчувствительностью к салицилатам черника может нанести вред. Симптомы включают головную боль, вздутие живота, крапивницу или отеки. Также осторожность следует проявить людям с синдромом раздраженного кишечника, поскольку ягода может вызвать нежелательную реакцию.

Взаимодействие черники с лекарством

Черника содержит витамин К, который может снижать эффективность препаратов для разжижения крови. У людей, принимающих такое лекарство, могут возникать нежелательные побочные эффекты. Другой риск, это возможно снижение уровня глюкозы в крови, что может быть опасно для больных диабетом, принимающих сахароснижающие препараты. В таких случаях может возникнуть гипогликемия.

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