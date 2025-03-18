Эти 6 продуктов наносят наибольший вред сердцу: важные советы кардиологов

Здоровье сердца в значительной степени зависит от питания, и некоторые продукты могут увеличить уровень холестерина, способствовать развитию гипертонии и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это подтверждают исследования, опубликованные на сайте Huffpost.

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Печень

Кардиолог Элеонора Левин утверждает, что всегда избегает печени из-за высокого содержания жиров и холестерина в этом продукте. Она отмечает, что печень, как орган, фильтрующий токсины, может содержать опасные вещества, негативно влияющие на здоровье сердца. Всего 100 г печени может содержать 300-400 мг холестерина, что превышает суточную норму для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сосиски на завтрак

Кардиолог Элизабет Клодас объясняет, что сосиски, как и другие продукты из обработанного мяса, содержат большое количество натрия и насыщенных жиров, что может повысить АД и уровень холестерина, увеличивая нагрузку на сердце.

Маргарин

Маргарин, особенно с гидрогенизированными жирами, способен повышать уровень "плохого" холестерина (LDL) и снижать уровень "хорошего" (HDL). Это способствует развитию атеросклероза и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор Гармони Рейнольд советует заменять маргарин оливковым маслом.

Стейки и бекон

Кардиолог Леонард Лилли отмечает, что употребление красного мяса и бекона, богатых насыщенными жирами и холестерином, может сужать сосуды, что ухудшает кровообращение и повышает риск инфарктов и инсультов. Избыток соли и консервантов в беконе также оказывает негативное влияние на артериальное давление.

Жареная курица

Регулярное употребление жареной курицы может увеличить количество трансжиров и насыщенных жиров в организме, что повышает риск сердечных заболеваний. А лучше выбирать курицу, приготовленную на гриле или запеченную.

Пончики

Пончики, которые жарят в масле, содержащем трансжиры, могут значительно повысить уровень холестерина и сахара в крови. Это способствует развитию диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Один пончик может содержать до 30 г сахара, что вызывает резкое повышение уровня глюкозы в крови и увеличивает риск ожирения и инсулинорезистентности.

Портал "Комментарии" уже писал, что сбалансированное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Некоторые группы продуктов могут снижать риск развития рака кишечника благодаря высокому содержанию антиоксидантов и полезных бактерий.