Эта распространенная привычка "убивает" мужское здоровье

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Кречмаровская Наталия
Мужское здоровье – это не только сила и выносливость. Это баланс физического, гормонального и психоэмоционального состояния. Однако распространенная привычка постепенно разрушает баланс – это хроническое недосыпание. Мужчины в современном мире часто пренебрегают сном – главным оказывается работа, общение, вечерние развлечения. При этом мужчины не осознают, что именно эта привычка может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем.
Мужчина. Иллюстративное фото
Регулярное недосыпание — сон менее 6 часов в сутки — может вызвать снижение уровня тестостерона уже через неделю. Такое состояние влияет на:
Либидо и репродуктивную функцию. Врачи отмечают, что низкий тестостерон снижает сексуальное влечение, качество спермы и потенцию.
Мышечную массу и выносливость. Во время сна происходит процесс восстановления мышц. Недосыпание замедляет это и постепенно снижает физическую силу.
Иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Хроническая усталость повышает риск гипертонии, диабета и сердечных приступов.
Психоэмоциональное состояние. От недосыпания может возникать депрессия, тревожность и снижение концентрации.
Специалисты называют главные причины недосыпания. Среди них:
Использование гаджетов перед сном. Синий свет от экранов угнетает выработку мелатонина – гормона сна.
Нерегулярный график работы. Работа в ночные смены или частые смены режима нарушают циркадные ритмы.
Стресс и перегрузка. Постоянное напряжение не дает организму расслабиться даже ночью.
Кофеин и алкоголь. Употребление стимуляторов во второй половине дня нарушает качество сна.
Чтобы улучшить мужское здоровье, следует придерживаться таким советам:
Установите четкий режим сна – ложитесь и просыпайтесь в то же время каждый день.
Избегайте экранов за час до сна – замените их на книгу или медитацию.
Создайте комфортную среду – идеальными условиями для отдыха являются тишина, тьма и прохлада.
Ограничьте кофеин после 15 часов – замените его на травяной чай.
Используйте техники релаксации – помогут дыхательные упражнения, йога, теплая ванна.
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