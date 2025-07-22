Эта распространенная привычка "убивает" мужское здоровье

Мужское здоровье – это не только сила и выносливость. Это баланс физического, гормонального и психоэмоционального состояния. Однако распространенная привычка постепенно разрушает баланс – это хроническое недосыпание. Мужчины в современном мире часто пренебрегают сном – главным оказывается работа, общение, вечерние развлечения. При этом мужчины не осознают, что именно эта привычка может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем.

Мужчина. Иллюстративное фото

Воздействие недосыпания на мужское тело

Регулярное недосыпание — сон менее 6 часов в сутки — может вызвать снижение уровня тестостерона уже через неделю. Такое состояние влияет на:

Либидо и репродуктивную функцию. Врачи отмечают, что низкий тестостерон снижает сексуальное влечение, качество спермы и потенцию.

Мышечную массу и выносливость. Во время сна происходит процесс восстановления мышц. Недосыпание замедляет это и постепенно снижает физическую силу.

Иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Хроническая усталость повышает риск гипертонии, диабета и сердечных приступов.

Психоэмоциональное состояние. От недосыпания может возникать депрессия, тревожность и снижение концентрации.

Что приводит к недосыпанию

Специалисты называют главные причины недосыпания. Среди них:

Использование гаджетов перед сном. Синий свет от экранов угнетает выработку мелатонина – гормона сна.

Нерегулярный график работы. Работа в ночные смены или частые смены режима нарушают циркадные ритмы.

Стресс и перегрузка. Постоянное напряжение не дает организму расслабиться даже ночью.

Кофеин и алкоголь. Употребление стимуляторов во второй половине дня нарушает качество сна.

Как улучшить качество и продолжительность сна

Чтобы улучшить мужское здоровье, следует придерживаться таким советам:

Установите четкий режим сна – ложитесь и просыпайтесь в то же время каждый день.

Избегайте экранов за час до сна – замените их на книгу или медитацию.

Создайте комфортную среду – идеальными условиями для отдыха являются тишина, тьма и прохлада.

Ограничьте кофеин после 15 часов – замените его на травяной чай.

Используйте техники релаксации – помогут дыхательные упражнения, йога, теплая ванна.

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