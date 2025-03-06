Эта невинная привычка убивает здоровий сон

Утро — время, когда многие борются с желанием нажать кнопку "отложить" на будильнике и еще немного вздремнуть. Однако эта, казалось бы, безобидная привычка может негативно влиять на здоровье и самочувствие.

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Фрагментарный сон

Когда мы переводим будильник на позже, мы окунаемся в короткие периоды фрагментарного сна. Эти периоды сна не являются качественными, поскольку они нарушают естественный цикл сна. В результате мы просыпаемся с чувством усталости и разбитости.

Инерция сна

Инерция сна – это состояние дезориентации и пониженной когнитивной функции, которое возникает после пробуждения. Перевод будильника на позже может усилить инерцию сна, поскольку мы просыпаемся из фрагментарного сна, который не достаточно глубок, чтобы полностью восстановить наш мозг.

Нарушение циркадного ритма

Циркадный ритм – это внутренние часы нашего организма, которые регулируют цикл сна и бодрствования. Перевод будильника на позже может нарушить циркадный ритм, что приводит к проблемам со сном, усталости и снижению когнитивной функции.

Влияние на здоровье

Регулярный перевод будильника на позднее может иметь долгосрочные последствия для здоровья, включая:

Ухудшение качества сна

Хроническая усталость

Снижение когнитивной функции

Повышенный риск развития депрессии и тревожности

Как преодолеть привычку переводить будильник

Эксперты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

Установите будильник в то время, когда вам действительно нужно проснуться.

Поставьте будильник чуть дальше кровати, чтобы вам пришлось встать, чтобы его выключить.

Откройте шторы или включите яркий свет, чтобы помочь вашему организму проснуться.

Выпейте стакан воды, чтобы увлажнить организм.

Сделайте зарядку или примите душ, чтобы взбодриться.

Перевод будильника на позже – это привычка, от которой следует избавиться, чтобы иметь здоровый сон и обеспечить организму полноценный отдых.

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