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Если у ваших близких удаляли органы, можете ли вы иметь плохую наследственность

Можно ли избежать удаления органов, если это было у ваших родственников

1 августа 2025, 12:37
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Недилько Ксения

Когда кто-то из родственников проходил через сложную операцию по удалению органа – например, желчного пузыря, матки, почки или даже части желудка, – у многих возникает естественный вопрос: "А не значит ли это, что и у меня плохая наследственность?"

Если у ваших близких удаляли органы, можете ли вы иметь плохую наследственность

Если у ваших близких удаляли органы, можете ли вы иметь плохую наследственность

Давайте разберемся, что говорят об этом врачи и что на самом деле передается по наследству.

Что такое "наследственность" и что передается детям

Наследственность – это набор генетической информации, которую мы получаем от родителей. В ДНК могут быть заложены склонности к определенным заболеваниям: например, к сахарному диабету, гипертонии, некоторым типам рака.

Но сам факт того, что у кого-то из близких удалили орган, не обязательно означает, что вы "наследовали" такую же участь. Чаще удаление органа — это следствие конкретного заболевания или обстоятельств (травмы, инфекции, осложнений), а не прямое действие генов.

Примеры, когда наследственность действительно имеет значение

Если в семье было несколько случаев одного и того же вида рака (особенно в молодом возрасте).

Если у близких родственников были наследственные заболевания (например, полипоз толстой кишки, поликистоз почек, наследственные болезни обмена веществ).

Если диагностированы генетические мутации, реально повышающие риски (BRCA1, BRCA2 и т.п.).

В этих случаях действительно следует обратиться к генетику и пройти дополнительное обследование.

Когда операция у родственника не свидетельствует о наследственности

Удаление желчного пузыря из-за желчнокаменной болезни. Камни часто образуются из-за образа жизни, питания, ожирения, а не только через гены.

Удаление аппендикса. Это последствие воспаления, а не генетической мутации.

Удаление матки через миому. Миома частично имеет наследственную предрасположенность, но решающими факторами гормональный фон и общее состояние здоровья.

Удаление почки после травмы или осложнений инфекции. Это случайные причины, а не гены.

Что делать, если волнуетесь

Поговорите с семейным врачом о семейной истории болезней.

При необходимости обратитесь к врачу-генетику.

Ведите здоровый образ жизни — ведь даже при наличии наследственной склонности именно повадки чаще всего решают, проявится болезнь.

Вывод:

Тот факт, что у ваших близких удаляли органы, не всегда означает, что у вас "плохая наследственность". Все зависит от причины операции и ваших собственных генов. А лучший способ снизить риски – внимательно следить за здоровьем и проходить профилактические обследования.

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