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Недилько Ксения
Когда кто-то из родственников проходил через сложную операцию по удалению органа – например, желчного пузыря, матки, почки или даже части желудка, – у многих возникает естественный вопрос: "А не значит ли это, что и у меня плохая наследственность?"
Если у ваших близких удаляли органы, можете ли вы иметь плохую наследственность
Давайте разберемся, что говорят об этом врачи и что на самом деле передается по наследству.
Наследственность – это набор генетической информации, которую мы получаем от родителей. В ДНК могут быть заложены склонности к определенным заболеваниям: например, к сахарному диабету, гипертонии, некоторым типам рака.
Но сам факт того, что у кого-то из близких удалили орган, не обязательно означает, что вы "наследовали" такую же участь. Чаще удаление органа — это следствие конкретного заболевания или обстоятельств (травмы, инфекции, осложнений), а не прямое действие генов.
Если в семье было несколько случаев одного и того же вида рака (особенно в молодом возрасте).
Если у близких родственников были наследственные заболевания (например, полипоз толстой кишки, поликистоз почек, наследственные болезни обмена веществ).
Если диагностированы генетические мутации, реально повышающие риски (BRCA1, BRCA2 и т.п.).
В этих случаях действительно следует обратиться к генетику и пройти дополнительное обследование.
Удаление желчного пузыря из-за желчнокаменной болезни. Камни часто образуются из-за образа жизни, питания, ожирения, а не только через гены.
Удаление аппендикса. Это последствие воспаления, а не генетической мутации.
Удаление матки через миому. Миома частично имеет наследственную предрасположенность, но решающими факторами гормональный фон и общее состояние здоровья.
Удаление почки после травмы или осложнений инфекции. Это случайные причины, а не гены.
Что делать, если волнуетесь
Поговорите с семейным врачом о семейной истории болезней.
При необходимости обратитесь к врачу-генетику.
Ведите здоровый образ жизни — ведь даже при наличии наследственной склонности именно повадки чаще всего решают, проявится болезнь.
Вывод:
Тот факт, что у ваших близких удаляли органы, не всегда означает, что у вас "плохая наследственность". Все зависит от причины операции и ваших собственных генов. А лучший способ снизить риски – внимательно следить за здоровьем и проходить профилактические обследования.
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