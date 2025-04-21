Если у вас есть эти симптомы, то вы точно до сих пор чувствуете последствия вакцинации от COVID-19

Вакцины Pfizer и Moderna стали ключевыми в борьбе с пандемией COVID-19, однако у небольшой группы людей после прививки возникли серьезные побочные эффекты. Несмотря на то, что медики долго не признавали связи между вакцинами и такими состояниями, в феврале 2025 года ученые из Йельского университета описали новое состояние — поствакцинальный синдром (PVS).

Вакцина от коронавируса

Этот синдром включает неврологические симптомы — "туман в голове", головную боль, головокружение, а также физические нарушения, такие как нетолерантность к физическим нагрузкам, бессонница и даже воспаление сердечной мышцы. Доказать прямую связь между прививкой и такими проявлениями сложно, особенно учитывая индивидуальные особенности организма и сложность американской системы здравоохранения.

По словам врача Сюджаны Редди, специализирующейся на постковидном синдроме и осложнениях после вакцинации, у большинства людей вакцины работают безопасно и эффективно. Однако она отмечает: "Редкость проявления не означает, что она не существует".

Исследователи Йельского университета зафиксировали, что почти 80% пациентов с PVS страдали туманом в голове, 85% — сильной усталостью, а 70% имели проблемы со сном. Еще одним из распространенных симптомов оказалась нетолерантность к физическим нагрузкам, когда люди не могут выполнять даже привычную работу, связанную с активностью. Некоторые пациенты сообщают также о мигренье, проблемах с концентрацией, сердечной слабости или шуме в ушах (тинитус).

Хотя многие из этих симптомов возникали и до пандемии, исследования позволили предположить, что у небольшой части привитых реакция организма могла выйти из-под контроля. Например, в редких случаях был обнаружен миокардит – воспаление сердечной мышцы, преимущественно у молодых мужчин.

В настоящее время лечение поствакцинального синдрома индивидуально – от витаминов и изменения образа жизни до медикаментозной терапии. Специалисты призывают не игнорировать длительные симптомы и обращаться за помощью, если самочувствие не улучшается в течение нескольких недель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во время коронавируса остро не хватало вакцин и их хотели получить.



