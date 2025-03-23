Духи могут нанести серьезный вред здоровью: ученые озадачили заявлением

Аромат любимых духов может создавать неповторимый настрой, вызывать приятные ассоциации и подчеркивать вашу уникальность. Однако некоторые из компонентов, содержащихся в этих средствах, могут быть опасны для здоровья. Они способны вызывать аллергические реакции, головные боли и даже влиять на гормональный баланс. Об этом сообщает издание Health.

Вред духов для здоровья. Фото% 24 Канал

Какой вред от духов для здоровья

Исследователи обнаружили, что духи могут содержать ряд химических веществ, способных вызвать проблемы со здоровьем. В частности, речь идет о парабенах, фенолах и фталатах. Парабены используются для продления срока хранения аромата, а фталаты ассоциируются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышением АД, а также могут влиять на беременность и вызывать преждевременные роды.

Доктор Джон Микер отмечает, что фталаты способствуют проникновению косметических средств в кожу и их стойкости. В духах фталаты используются в качестве растворителей и стабилизаторов аромата.

Кроме того, парабены, фенолы и фталаты относятся к эндокринным разрушителям, способным влиять на гормональный фон организма, контролирующий важные процессы, в частности, рост, фертильность и другие. Исследования 2021 показали, что фталаты могут оказать негативное влияние на нервную и репродуктивную системы.

Особенно чувствителен период внутриутробного развития, когда влияние фталатов может нанести серьезный вред.

Другие возможные эффекты Духи также содержат эфирные масла, синтетические ароматизаторы и спирты, которые могут вызывать аллергические реакции, такие как сыпь, зуд или отеки. Люди с чувствительностью к запахам могут испытывать головные боли, тошноту или головокружение от сильных ароматов.

Как избежать негативного воздействия духов

Поскольку точное количество вредных химических веществ в духах невозможно определить, важно внимательно читать этикетки. Парабены могут быть обозначены как метилпарабен (MP), этилпарабен (EP), бутилпарабен (BP) или пропилпарабен (PP). Фталаты обычно обозначаются словом "фталат" или аббревиатурами, такими как DEHP, DBP, BBP, DEP.

Фталаты имеют короткий период полураспада, поэтому быстро выводятся из организма, не накапливаясь в нем. Для снижения рисков можно выбирать гипоаллергенные, органические или натуральные духи, избегать слишком сильных запахов в закрытых помещениях и не наносить духи на раздраженную кожу.

"Комментарии" уже писали, что McDonald's в Японии сделает смелый шаг. Компания выпустила линейку духов с неожиданными нотами – ароматом картофеля фри. Известная на весь мир сеть быстрого питания объявила о нововведениях в своем официальном аккаунте в X (ранее известном как Twitter), удивив не только поклонников фастфуда, но и парфюмерных энтузиастов.