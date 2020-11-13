Доктор Комаровский рассказал, являются ли частые простуды у ребенка признаками слабого иммунитета

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Владимир Лавский
Известный врач-педиатр доктор Комаровский объяснил родителям, что значат частые заболевания у детей и как они влияют на иммунитет ребенка. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.
Доктор отметил, что ребенок, который ходит в детский сад может болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год, однако это не значит, что у него слабый иммунитет.
Доктор добавил, что причиной частой болезни ребенка является не слабый иммунитет, а не соблюдение профилактических правил ОРВИ
Резюме: лекарств, "поднимающих иммунитет", не существует. Это выдумки наивных бабушек и бизнес продавцов лекарств "для иммунитета". Заботитесь об иммунитете вашего ребенка? Прекрасно! Учитесь правилам профилактики и домашнего самолечения ОРВИ, оптимизируйте параметры воздуха, не заставляйте есть, не кутайте, много гуляйте, занимайтесь спортом, оторвитесь от телевизора/смартфона и проведите выходные на природе. В общем, не пытайтесь оправдать родительскую лень и незнание элементарных правил ухода за ребенком сказками про "слабый иммунитет".
Как ранее сообщали "Комментарии", украинка родила ребенка на улице под роддомом, в который ее не пустили.
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