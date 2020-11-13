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Доктор Комаровский рассказал, являются ли частые простуды у ребенка признаками слабого иммунитета

Доктор Комаровский ответил на вопрос, являются ли частые простуды у ребенка признаком слабого иммунитета

сегодня, 11:30
Автор:

Владимир Лавский

Известный врач-педиатр доктор Комаровский объяснил родителям, что значат частые заболевания у детей и как они влияют на иммунитет ребенка. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.

Доктор Комаровский рассказал, являются ли частые простуды у ребенка признаками слабого иммунитета

Доктор отметил, что ребенок, который ходит в детский сад может болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год, однако это не значит, что у него слабый иммунитет.

Доктор добавил, что причиной частой болезни ребенка является не слабый иммунитет, а не соблюдение профилактических правил ОРВИ

"Частые болезни — это не слабый иммунитет, а несоблюдение основных правил профилактики ОРВИ. А реальные проблемы с иммунитетом проявляются прежде всего тем, что банальные ОРВИ заканчиваются бактериальными осложнениями. В то же время реальной и самой частой причиной осложнений являются опять-таки не проблемы с иммунитетом, а неумение родителей правильно помочь ребенку во время болезни.", — отметил врач.

Резюме: лекарств, "поднимающих иммунитет", не существует. Это выдумки наивных бабушек и бизнес продавцов лекарств "для иммунитета". Заботитесь об иммунитете вашего ребенка? Прекрасно! Учитесь правилам профилактики и домашнего самолечения ОРВИ, оптимизируйте параметры воздуха, не заставляйте есть, не кутайте, много гуляйте, занимайтесь спортом, оторвитесь от телевизора/смартфона и проведите выходные на природе. В общем, не пытайтесь оправдать родительскую лень и незнание элементарных правил ухода за ребенком сказками про "слабый иммунитет".⁣


Как ранее сообщали "Комментарии", украинка родила ребенка на улице под роддомом, в который ее не пустили. 


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