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Главная Новости Здоровье наше тело Для закрытия больничного не обязательно иметь негативный ПЦР-тест, - Ляшко
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Для закрытия больничного не обязательно иметь негативный ПЦР-тест, - Ляшко

По словам главного санитарного врача многие руководители учреждений нарушают украинское законодательство

сегодня, 14:04
Автор:

Елизавета Черных

Во время брифинга 5 ноября, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о закрытии больничного без негативного ПЦР-теста. Ляшко отметил, что семейный доктор вправе закрыть больничный пациенту после осмотра общего состояния больного и определения продолжительности заболевания. 

Для закрытия больничного не обязательно иметь негативный ПЦР-тест, - Ляшко

Фото: Слово и Дело

"Большое количество руководителей учреждений не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, и требует отрицательный ПЦР-тест. Это противоречит действующему законодательству", — продолжил замминистра. 

Семейный доктор может выписать пациента, если прошло десять дней с момента появления первых симптомов, причем в последние три дня эти симптомы отсутствовали. Также врач может закрыть больничный по истечению десяти дней с момента получения пациентом позитивного ПЦР-теста, на протяжении которых три дня наблюдалось отсутствие симптомов. И в случае, если ПЦР-тест пациента негативный. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введения штрафов для граждан без медицинской маски. 



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/
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