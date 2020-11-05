Для закрытия больничного не обязательно иметь негативный ПЦР-тест, - Ляшко

Во время брифинга 5 ноября, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о закрытии больничного без негативного ПЦР-теста. Ляшко отметил, что семейный доктор вправе закрыть больничный пациенту после осмотра общего состояния больного и определения продолжительности заболевания.

Фото: Слово и Дело

"Большое количество руководителей учреждений не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, и требует отрицательный ПЦР-тест. Это противоречит действующему законодательству", — продолжил замминистра.

Семейный доктор может выписать пациента, если прошло десять дней с момента появления первых симптомов, причем в последние три дня эти симптомы отсутствовали. Также врач может закрыть больничный по истечению десяти дней с момента получения пациентом позитивного ПЦР-теста, на протяжении которых три дня наблюдалось отсутствие симптомов. И в случае, если ПЦР-тест пациента негативный.

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