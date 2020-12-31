kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.01.2021

BTC/USD

29148.32

ETH/USD

742.58

LTC/USD

124.62

НБУ 01.01.2021

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.97

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Диетологи рассказали, что на Новогоднем столе убивает потенцию
commentss НОВОСТИ Все новости

Диетологи рассказали, что на Новогоднем столе убивает потенцию

Больше всего на потенции отражаются банановые и вишневые десерты, ведь они богаты мелатонином и ведут к сонливости

31 декабря 2020, 23:50
Автор:

Ольга Чародий

Несколько ошибок за столом могут привести к любовному фиаско Мужчинам, планирующим фееричное завершение новогоднего вечера, лучше не злоупотреблять крепкими напитками, поскольку алкоголь снижает возбуждение.

Диетологи рассказали, что на Новогоднем столе убивает потенцию

Фото: svoboda.ua

Также осторожнее следует быть с фасолью или другими бобовыми, — они создают высокую вероятность метеоризма. Кроме этого, специалисты рекомендуют воздержаться от десерта: сладости перевариваются быстрее мяса, поэтому начинают “бродить” на поверхности, провоцируя образование газов.

Больше всего на потенции отражаются банановые и вишневые десерты, ведь они богаты мелатонином и ведут к сонливости. Жаренное во фритюре также является убийцей сексуального влечения. Выделяющиеся транс-жиры негативно воздействуют на сосуды.

Напомним, более половины представителей сильного пола, имеющих диабет страдает от эректильной дисфункции. Это связано с тем, что повышенный уровень сахара в крови повреждает нервы, необходимые для сексуального возбуждения. Наличие диабета отравляет сексуальную жизнь более половины мужчин, как показало исследование. В целом, 52,5% мужчин диабетиков не могут достичь эрекции, либо сохранить уже достигнутое возбуждение. Среди жертв диабета второго типа 66,3% мужчин сталкиваются с эректильными дисфункциями. Среди жертв диабета первого типа количество таких пациентов составляет 37,5%, причем причины этой разницы не очень понятны ученым. Предыдущие исследования показали, что диабет способен наносить повреждения нервам и кровеносным сосудам, которые необходимы для достижения сексуального возбуждения мужчины. Исследователи надеются, что результаты их работы помогут в более ранней диагностике эректильных проблем среди жертв диабета мужского пола.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://golos.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ