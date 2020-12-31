Диетологи рассказали, что на Новогоднем столе убивает потенцию

Несколько ошибок за столом могут привести к любовному фиаско Мужчинам, планирующим фееричное завершение новогоднего вечера, лучше не злоупотреблять крепкими напитками, поскольку алкоголь снижает возбуждение.

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Также осторожнее следует быть с фасолью или другими бобовыми, — они создают высокую вероятность метеоризма. Кроме этого, специалисты рекомендуют воздержаться от десерта: сладости перевариваются быстрее мяса, поэтому начинают “бродить” на поверхности, провоцируя образование газов.

Больше всего на потенции отражаются банановые и вишневые десерты, ведь они богаты мелатонином и ведут к сонливости. Жаренное во фритюре также является убийцей сексуального влечения. Выделяющиеся транс-жиры негативно воздействуют на сосуды.

Напомним, более половины представителей сильного пола, имеющих диабет страдает от эректильной дисфункции. Это связано с тем, что повышенный уровень сахара в крови повреждает нервы, необходимые для сексуального возбуждения. Наличие диабета отравляет сексуальную жизнь более половины мужчин, как показало исследование. В целом, 52,5% мужчин диабетиков не могут достичь эрекции, либо сохранить уже достигнутое возбуждение. Среди жертв диабета второго типа 66,3% мужчин сталкиваются с эректильными дисфункциями. Среди жертв диабета первого типа количество таких пациентов составляет 37,5%, причем причины этой разницы не очень понятны ученым. Предыдущие исследования показали, что диабет способен наносить повреждения нервам и кровеносным сосудам, которые необходимы для достижения сексуального возбуждения мужчины. Исследователи надеются, что результаты их работы помогут в более ранней диагностике эректильных проблем среди жертв диабета мужского пола.

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