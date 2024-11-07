Девять признаков того, что вы живете закупоренными артериями

Артерии – это жизненно важные сосуды, снабжающие организм кислородом и питательными веществами. К сожалению, из-за атеросклероза — накопления холестериновых бляшек — артерии могут сужаться или закупориваться, что несет риски для здоровья. Большинство признаков появляется на поздних этапах, поэтому важно уметь распознать симптомы заранее.

Признаки закупоренных артерий. Фото из открытых источников

Боль или сжатие в груди

Частый симптом атеросклероза – боль или ощущение тяжести в груди, возникающее, когда сердце не получает достаточно кислорода. Такая боль может являться предупредительным сигналом о сердечном приступе.

Одышка

Закупорка артерий может привести к нехватке воздуха. При плохом кровообращении сердце наполняется кровью медленнее, что может повлечь за собой повышение давления в легких и одышку.

Хроническая усталость

Засорение артерий приводит к снижению поставок кислорода в органы, что заставляет сердце работать интенсивнее и вызывает ощущение постоянной усталости.

Расстройство пищеварения

Боль или изжога, не исчезающие после приема антацидов, могут свидетельствовать о нарушении кровообращения. Часто это путают с симптомами рефлюкса, однако при артериальной закупорке такие симптомы быстро не исчезают.

Чрезмерное потоотделение

Повышенное потение, особенно без физической активности, может быть знаком того, что сердце работает излишне через суженные артерии.

Боль в ногах

Скованность и боли в ногах во время движения могут свидетельствовать о нарушении кровообращения из-за сужения артерий. Это явление, известное как перемежающаяся хромота, исчезает после отдыха.

Невыразительная речь

Закупорка артерий, снабжающих кровь мозгом, может вызвать проблемы с речью, памятью, а также риск инсульта.

Головокружение и обморок

Закупорка артерий, в частности сонных, снабжающих кровь мозгом, может вызвать головокружение и даже привести к временной потере сознания.

Импотенция

Мужчины с атеросклерозом часто испытывают эректильную дисфункцию из-за ограниченного кровотока к половому члену, что является ранним предупредительным сигналом проблем с сосудами.

Что делать при выявлении симптомов атеросклероза

Закупорка артерий опасна для жизни и может привести к сердечному приступу или инсульту. Если вы заметили один или несколько из перечисленных симптомов, не откладывайте визит к врачу. Ранняя диагностика позволит предотвратить тяжелые осложнения и сохранить здоровье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о продуктах, "убивающих" вены.

Также "Комментарии" писали о том, что ученые разрушили самый большой миф об алкоголе.