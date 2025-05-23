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Девушка вдыхала закись азота каждый день: какой ужас с ней случился

Американка рассказала об ужасных последствиях ежедневного вдыхания закиси азота

23 мая 2025, 17:49 comments1793
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Ткачик Олеся

29-летняя жительница Чикаго Рейчел Келли пережила настоящий ад после нескольких лет ежедневного употребления закиси азота — так называемого "газа для смеха".

Девушка вдыхала закись азота каждый день: какой ужас с ней случился

Рейчел Келли

Как сообщается, впервые Рейчел попробовала закись азота в 2018 году на музыкальном фестивале. По ее словам, впечатление от "кайфа" длилось считанные секунды, однако постепенно употребление превратилось в ежедневную потребность.

"Все было очень просто – газ продавался в соседних магазинах, и никто не задавал вопросов", – рассказывает девушка.

В апреле 2024 года во время работы за барной стойкой Рейчел неожиданно потеряла чувствительность в ногах и правой руке.

После 10 дней в больнице Рэйчел прошла месяц интенсивной реабилитации: 30 часов терапии еженедельно. Она была вынуждена учиться ходить, писать и даже чистить зубы заново.

Еще пять месяцев она провела дома с родителями, передвигаясь с ходунками.

Сейчас девушка восстанавливается, принимает B12 и до сих пор имеет онемение в пальцах ног. Она стремится стать специалистом по поддержке людей с зависимостями и предостерегает других.

"Этот газ — как яд. Мгновенный эффект длится 30 секунд, а последствия — на всю жизнь", — говорит Рейчел.

По словам девушки, она теперь имеет в мозгу теперь "мертвые зоны" — и это не восстанавливается.

"Не думайте, что если что-то продается легально, оно безопасно. Они будут продавать вам это, пока вы не потеряете способность даже сходить в туалет", — подытожила девушка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что археологи совершили сенсационное открытие и нашли место, где Иисус превращал воду в вино.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/us-news/laughing-gas-caused-brain-damage-35274335
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