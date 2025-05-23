Девушка вдыхала закись азота каждый день: какой ужас с ней случился

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Ткачик Олеся
29-летняя жительница Чикаго Рейчел Келли пережила настоящий ад после нескольких лет ежедневного употребления закиси азота — так называемого "газа для смеха".
Рейчел Келли
Как сообщается, впервые Рейчел попробовала закись азота в 2018 году на музыкальном фестивале. По ее словам, впечатление от "кайфа" длилось считанные секунды, однако постепенно употребление превратилось в ежедневную потребность.
В апреле 2024 года во время работы за барной стойкой Рейчел неожиданно потеряла чувствительность в ногах и правой руке.
После 10 дней в больнице Рэйчел прошла месяц интенсивной реабилитации: 30 часов терапии еженедельно. Она была вынуждена учиться ходить, писать и даже чистить зубы заново.
Еще пять месяцев она провела дома с родителями, передвигаясь с ходунками.
Сейчас девушка восстанавливается, принимает B12 и до сих пор имеет онемение в пальцах ног. Она стремится стать специалистом по поддержке людей с зависимостями и предостерегает других.
По словам девушки, она теперь имеет в мозгу теперь "мертвые зоны" — и это не восстанавливается.
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