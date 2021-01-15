Дети – аутисты: как определить нарушения на ранних стадиях

Аутизм — спектр неврологических расстройств, характеризующихся тяжелыми и всепроникающими нарушениями в различных областях развития, таких как язык и социальные навыки. Она затрагивает 1 из 88 детей, в первую очередь мальчиков, и это чаще всего обнаруживается в возрасте около 3 лет.

Ребенок расстроен. Фото: aba-kurs.com

У детей с аутистическим расстройством возникают трудности, связанные с общением с другими людьми. Малыши к двум годам часто не отвечают на свое имя, не улыбаются в ответ. Дети с расстройством аутистического спектра не подражают окружающему их поведению, например, хлопанье в ладоши или размахивание ручкой в качестве "привет" и "пока". Дети могут часто повторять определенное поведение снова и снова или фиксироваться на конкретном объекте.

Признаки аутичного расстройства — дети могут:

- находится в своем собственном мире;

- не использовать зрительный контакт, например, во время взаимодействия или для привлечения внимания к чему-то;

- не использовать жестов, например, не поднимать руки, чтобы их подхватили;

- не разделять наслаждения или интересы, например, не указывать на объект или событие, чтобы поделиться им;

- не проявлять эмоции или эмпатию;

- не реагировать на свое имя;

- не проявлять интереса к другим детям или сверстникам;

- не участвовать в притворной игре, например, они не будут кормить игрушечную куклу.

- мало или совсем не разговаривать;

- имитировать слова или фразы без смысла или необычным тоном голоса;

- с трудом понимать и следовать простым инструкциям, например, просьба: "Дай мне кубик" может быть сложной для них;

- испытывать большой интерес к определенным объектам, надолго фокусируя внимание на одной конкретной игрушке или объекте;

- сосредоточиться на такой детали, как открытие и закрытие двери на игрушечной машине, вместо того, чтобы возить ее;

- настаивать на определенных процедурах и легко расстраиваться в случае изменения привычной им рутины;

- иметь повторяющиеся или необычные движения тела, например, выгибание спины назад или ходьба на носках;

- их могут легко расстраивать определенные звуки или продукты с определенной текстурой.

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