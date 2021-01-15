Дети – аутисты: как определить нарушения на ранних стадиях

Язык
Coinspot 15.01.2021
BTC/USD
35986.21
ETH/USD
1154.26
LTC/USD
139.70
НБУ 15.01.2021
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Аутизм — спектр
неврологических расстройств, характеризующихся тяжелыми и всепроникающими
нарушениями в различных областях развития, таких как язык и социальные навыки.
Она затрагивает 1 из 88 детей, в первую очередь мальчиков, и это чаще всего
обнаруживается в возрасте около 3 лет.
Ребенок расстроен. Фото: aba-kurs.com
У детей с аутистическим расстройством возникают
трудности, связанные с общением с другими людьми. Малыши к двум годам часто не
отвечают на свое имя, не улыбаются в ответ. Дети с расстройством аутистического
спектра не подражают окружающему их поведению, например, хлопанье в ладоши или
размахивание ручкой в качестве "привет" и "пока". Дети могут часто повторять определенное
поведение снова и снова или фиксироваться на конкретном объекте.
Признаки
аутичного расстройства — дети могут:
- находится в своем собственном мире;
- не использовать зрительный контакт, например, во время
взаимодействия или для привлечения внимания к чему-то;
- не использовать жестов, например, не поднимать руки,
чтобы их подхватили;
- не разделять наслаждения или интересы, например, не
указывать на объект или событие, чтобы поделиться им;
- не проявлять эмоции или эмпатию;
- не реагировать на свое имя;
- не проявлять интереса к другим детям или сверстникам;
- не участвовать в притворной игре, например, они не
будут кормить игрушечную куклу.
- мало или совсем не разговаривать;
- имитировать слова или фразы без смысла или необычным
тоном голоса;
- с трудом понимать и следовать простым инструкциям, например,
просьба: "Дай мне кубик" может быть сложной для них;
- испытывать большой интерес к определенным объектам,
надолго фокусируя внимание на одной конкретной игрушке или объекте;
- сосредоточиться на такой детали, как открытие и
закрытие двери на игрушечной машине, вместо того, чтобы возить ее;
- настаивать на определенных процедурах и легко
расстраиваться в случае изменения привычной им рутины;
- иметь повторяющиеся или необычные движения тела, например,
выгибание спины назад или ходьба на носках;
- их могут легко расстраивать определенные звуки или продукты
с определенной текстурой.
Ранее "Комментарии" писали, как связано кесарево сечение и аутизм у детей
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости