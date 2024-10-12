Дело в позе: как спать с максимальной пользой для здоровья

Выбор правильной позы для сна может оказать значительное влияние на ваше здоровье и самочувствие. Портал "Комментарии" сообщает, в какой позе полезнее засыпать по мнению экспертов.



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Сон на левой стороне

Сон на левом боку может улучшить пищеварение и уменьшить симптомы изжоги. Это связано с тем, что желудок и поджелудочная железа расположены с левой стороны тела, и эта позиция способствует лучшему функционированию пищеварительной системы. Кроме того, сон на левой стороне может помочь уменьшить храп и улучшить дыхание, что особенно важно для людей из апноэ сна.

Сон на правой стороне

В Центре по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что сон на правой стороне может снизить давление на сердце, что особенно полезно для людей с сердечными заболеваниями. Кроме того, эта позиция может помочь снизить риск развития кислотного рефлюкса и улучшить общее состояние здоровья.

Сон на боку, независимо от того, на какой стороне вы спите, имеет много преимуществ. Это может помочь уменьшить храп, улучшить дыхание и уменьшить риск развития апноэ сна. Кроме того, сон на боку может помочь снизить боль в спине и шее, поскольку эта позиция способствует лучшему выравниванию позвоночника.

Сон на спине

Хотя сон на спине также имеет свои преимущества, он не всегда лучший выбор для всех. Сон на спине может помочь снизить боль в шее и спине, поскольку эта позиция способствует равномерному распределению веса тела. Однако сон на спине может увеличить риск храпа и апноэ сна, особенно у людей с избыточным весом.

Сон на животе

Положение на животе обеспечивает наименьшую поддержку спины из всех положений для сна и увеличивает давление на позвоночник, иногда вызывая боль во время пробуждения. Чтобы спать на животе, вы должны спать, повернув голову в сторону, неизменно поворачивая шею и голову не на одной линии с остальным позвоночником. Если ваш матрас недостаточно жесткий, ваш живот и бедра будут погружаться в матрас, неудобно растягивая позвоночник. Такая асимметричная поза во время сна может со временем отрицательно повлиять на ваш позвоночник. Кроме того, сон на животе может способствовать появлению мимических морщинок, поскольку ваше лицо прижимается к подушке или поверхности матраса.

Ваше положение во время сна оказывает значительное влияние на качество ночного отдыха. Лучшее положение для сна – это любое положение для сна, которое позволит вам наслаждаться спокойной ночью непрерывного сна и просыпаться утром бодрым, без малейших болей.

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