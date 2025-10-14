Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Аскеза — это не об ограничении ради страдания, а об осознанном выборе дисциплины, укрепляющей тело, разум и дух. Главная цель практики – научиться жить сознательно, без вреда себе, но с пользой для внутреннего развития.
Виды аскезы
Основные принципы аскезы
• Безвредность.
Аскеза не должна истощать или наносить вред — ни эмоционально, ни физически. Это не наказание, а способ гармонизировать себя.
• Сознание.
Важно понимать, зачем вы это делаете. Каждая аскеза должна иметь осознанную цель – развитие, очищение, дисциплину или благодарность.
• Забота о себе.
Отказ от чего-либо или принятие новых правил должен быть актом любви к себе, а не самоиздевательством.
• Ответственность.
Нарушение аскезы не обходится без последствий — Вселенная всегда реагирует на наши действия. Но если практика выполняется с чистыми намерениями, она возвращает человеку равновесие, внутреннюю силу и желаемые результаты.
Виды аскеза
Аскеза тела
Это забота о физическом состоянии. Она включает:
• здоровое питание (отказ от фастфуда, сахара, сладкого, излишка мучного);
• регулярные физические нагрузки (3–5 тренировок в неделю);
• системный уход за телом (ежедневные ритуалы заботы, время для себя утром и вечером);
• чистоту пространства – уборка с любовью, уход за домом и телом как часть духовной гигиены.
Аскеза ума
Это практика управления мыслями, развитие сознания и интеллекта:
• контроль внутреннего диалога и эмоций;
• медитации (начиная с нескольких минут в день);
• самоанализ – признание своих сильных и слабых сторон;
• ежедневное обучение, чтение, изучение языков или новых навыков;
• ведение заметок, планирование, анализ собственных действий.
Аскеза языка
Цель – говорить сознательно, мягко и с добротой.
• Исключить ложь, крик, порицание и критику.
• Говорить о чувствах прямо, без агрессии.
• Спасибо вслух или письменно.
• Заменить "мне не нравится" на "я хочу".
Примеры ежедневных аскез
Для тела:
• заботиться о коже рук, расчесывать волосы с любовью, питаться осознанно, танцевать для гармонии, убирать с любовью, протирать пыль как форму благодарности жизни.
Для ума:
• читать 20–40 страниц книги каждый день, писать утренние заметки, практиковать английский или йогу, вести дневник целей, выделять время на творчество и саморазвитие.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что если Россия отвергает мир и не согласна прекратить войну, ее следует лишать экономического потенциала и оборонно-промышленного комплекса — такое мнение высказал Андрей Коваленко. По его убеждению, главный инструмент в этой работе — сила: не только дроны, но достаточное количество дальнобойных ракет.