Что снится людям незадолго до смерти

За несколько недель или дней до смерти многие переживают интенсивные сновидения или видения наяву. Эти сны часто повторяются, имеют общие темы и очень сильную эмоциональную окраску. Они могут казаться мистическими или непонятными, но исследования подтверждают, что это не бред или побочные эффекты лекарства, а закономерная часть психологического состояния человека в критический момент жизни.

Какой сон человек видит перед смертью. Фото из открытых источников

Кардиолог и директор Центра хосписа в Буффало доктор Кристофер Керр более 10 лет исследует сны людей в конце жизни. Он провел сотни интервью с пациентами в хосписах, анализируя содержание их сновидений. Свои наблюдения и выводы он изложил в книге "Смерть – это только сон".

Все началось с пациентки, по имени Мэри. Когда ее посетила семья, она вдруг начала нежно качать невидимого ребенка и назвала его Дэнни. Оказалось, это имя ее первенца, умершего много лет назад. Этот случай не был исключительным.

Что видят люди перед смертью во сне

По данным Керра, сотни других пациентов сообщали, что им перед смертью снились: встречи с умершими родственниками, друзьями, любимыми животными, с ангелами или светом. И почти все эти сновидения вызывали спокойствие, облегчение, чувство завершенности.

Его слова подтверждают исследования 2014 года, когда пациенты перед смертью рассказывали о своих снах. Кроме того, чем ближе смерть, тем чаще и успокоительнее становились видения. В исследовании 2020 года было обнаружено, что люди после таких снов чувствовали себя более подготовленными к смерти. Более того, эти сны помогали и семьям умерших пережить потерю. В воспоминаниях близких такие видения воспринимались как знак завершенности и своеобразное прощание с жизнью.

Несмотря на сходство с галлюцинациями или бредом, исследователи настаивают, что эти сны не патология, а часть природного процесса истечения жизни. Они помогают человеку примириться со смертью, вспомнить то, что важно и символически проститься с этим миром.

"Мы игнорируем этот опыт – и зря. Он имеет огромное значение для душевного состояния человека и может стать ценной частью паллиативной помощи", – считает доктор Керр.

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