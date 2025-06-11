Что снится людям незадолго до смерти

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Slava Kot
За несколько недель или дней до смерти многие переживают интенсивные сновидения или видения наяву. Эти сны часто повторяются, имеют общие темы и очень сильную эмоциональную окраску. Они могут казаться мистическими или непонятными, но исследования подтверждают, что это не бред или побочные эффекты лекарства, а закономерная часть психологического состояния человека в критический момент жизни.
Какой сон человек видит перед смертью. Фото из открытых источников
Кардиолог и директор Центра хосписа в Буффало доктор Кристофер Керр более 10 лет исследует сны людей в конце жизни. Он провел сотни интервью с пациентами в хосписах, анализируя содержание их сновидений. Свои наблюдения и выводы он изложил в книге "Смерть – это только сон".
Все началось с пациентки, по имени Мэри. Когда ее посетила семья, она вдруг начала нежно качать невидимого ребенка и назвала его Дэнни. Оказалось, это имя ее первенца, умершего много лет назад. Этот случай не был исключительным.
По данным Керра, сотни других пациентов сообщали, что им перед смертью снились: встречи с умершими родственниками, друзьями, любимыми животными, с ангелами или светом. И почти все эти сновидения вызывали спокойствие, облегчение, чувство завершенности.
Его слова подтверждают исследования 2014 года, когда пациенты перед смертью рассказывали о своих снах. Кроме того, чем ближе смерть, тем чаще и успокоительнее становились видения. В исследовании 2020 года было обнаружено, что люди после таких снов чувствовали себя более подготовленными к смерти. Более того, эти сны помогали и семьям умерших пережить потерю. В воспоминаниях близких такие видения воспринимались как знак завершенности и своеобразное прощание с жизнью.
Несмотря на сходство с галлюцинациями или бредом, исследователи настаивают, что эти сны не патология, а часть природного процесса истечения жизни. Они помогают человеку примириться со смертью, вспомнить то, что важно и символически проститься с этим миром.
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