Что съесть, чтобы похудеть: 5 специй, значительно ускоряющих метаболизм и способствующих уменьшению веса

Правильно подобранные специи придают блюду пикатность. Однако сегодня их ценят не только хозяйки и шеф-повара. За них плюсуют и диетологи, поскольку специи помогают держать вес под контролем.

Жгучий перец очень полезен, если вы хотите похудеть (фото из открытых источников)

Острый перец

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Кайенский и чили – крутые перцы за счет капсаицина, придающего им остроты и устраивающего "пожар" во рту. При этом он увеличивает температуру тела, благодаря чему метаболизм ускоряется на 5–8%. Явление это временное – действие капсаицина истекает через 3-4 часа, но его продолжительность может увеличиться, если перец употреблять регулярно. Еще одна полезная функция капсаицина – угнетение аппетита. Об этом свидетельствует исследование, в рамках которого группе мужчин на обед к блюдам давали соус чили. В результате они съедали более скромные порции и потребляли примерно на 200 килокалорий меньше, чем те, у кого трапеза проходила без острого перца. Поскольку капсаицин ускоряет окисление жиров в организме на 16%, сгорают они быстрее. Так что ему просто цены нет.

Имбирь

В нем нет капсаицина, но есть очень похожее на него вещество гингерол, которое действует по той же схеме: заставляет тело разогреваться и, соответственно, ускоряет метаболизм. Кроме того, имбирь улучшает пищеварение, что имеет большое значение для похудения. Кстати, эффективен не только свежий имбирь, но и маринованный. А вот от имбиря в виде цукатов вреда гораздо больше, чем пользы.

Зерна горчицы

Об их пользе для организма можно говорить долго. Диетологов из этого списка полезностей привлекает то, что благодаря высокому содержанию клетчатки горчица стимулирует обмен веществ, нормализует пищеварение и массу тела, укрепляет стенки сосудов и ускоряет метаболизм. И хотя для нас она более обычная в виде соуса, с лечебной целью специю нужно употреблять именно в зернах – 1 чайную ложку можно добавить в суп или салат.

Тмин (зира)

В большинстве своем о нем вспоминают, когда готовится плов, – это тмин дает ему такой роскошный аромат. Возможно, не случайно к этому жирному блюду кто-то когда-то решил добавить именно тмин, ведь он мощно ускоряет обмен веществ. Исследования показали, что под его влиянием у людей с лишними килограммами уменьшается индекс массы тела и, собственно, вес. А заодно и уровень плохого холестерина – его абсорбции препятствует фитостерол, которого в специи очень много.

Куркума

Эту специю любят за то, что придает блюдам приятный желтый цвет. За это отвечает куркумин: он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, предотвращает нейродегенеративные и кардиологические заболевания и улучшает метаболизм примерно на 10%. Известно, что куркума способствует сжиганию жира (за счет снижения уровня инсулинорезистентности – это одна из причин набора лишнего веса), а после похудения предотвращает появление жировых отложений. Однако употреблять ее нужно дозированно – не больше 1 чайной ложки в сутки.