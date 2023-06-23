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Что съесть, чтобы похудеть: 5 специй, значительно ускоряющих метаболизм и способствующих уменьшению веса

Чтобы повысить метаболизм на 8%, ученые рекомендуют добавлять в блюда определенные специи

сегодня, 12:50
Автор:
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Козаренко Люда
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Правильно подобранные специи придают блюду пикатность. Однако сегодня их ценят  не только хозяйки и шеф-повара. За них плюсуют и диетологи, поскольку специи помогают держать вес под контролем.

Что съесть, чтобы похудеть: 5 специй, значительно ускоряющих метаболизм и способствующих уменьшению веса

Жгучий перец очень полезен, если вы хотите похудеть (фото из открытых источников)

Острый перец


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Кайенский и чили – крутые перцы за счет капсаицина, придающего им остроты и устраивающего "пожар" во рту. При этом он увеличивает температуру тела, благодаря чему  метаболизм ускоряется на 5–8%. Явление это временное – действие капсаицина истекает через 3-4 часа, но его продолжительность может увеличиться, если перец употреблять регулярно. Еще одна полезная функция капсаицина – угнетение аппетита. Об этом свидетельствует исследование, в рамках которого группе мужчин на обед к блюдам давали соус чили. В результате они съедали более скромные порции и потребляли примерно на 200 килокалорий меньше, чем те, у кого трапеза проходила без острого перца. Поскольку капсаицин ускоряет окисление жиров в организме на 16%, сгорают они быстрее. Так что ему просто цены нет.

Что съесть, чтобы похудеть: 5 специй, значительно ускоряющих метаболизм и способствующих уменьшению веса - фото 2

Имбирь

В нем нет капсаицина, но есть очень похожее на него вещество гингерол, которое действует по той же схеме: заставляет тело разогреваться и, соответственно, ускоряет метаболизм. Кроме того, имбирь улучшает пищеварение, что имеет большое значение для похудения. Кстати, эффективен не только свежий имбирь, но и маринованный. А вот от имбиря в виде цукатов вреда гораздо больше, чем пользы.

Что съесть, чтобы похудеть: 5 специй, значительно ускоряющих метаболизм и способствующих уменьшению веса - фото 3

Зерна горчицы

Об их пользе для организма можно говорить долго. Диетологов из этого списка полезностей привлекает то, что благодаря высокому содержанию клетчатки горчица стимулирует обмен веществ, нормализует пищеварение и массу тела, укрепляет стенки сосудов и ускоряет метаболизм. И хотя для нас она более обычная в виде соуса, с лечебной целью специю нужно употреблять именно в зернах – 1 чайную ложку можно добавить в суп или салат.

Что съесть, чтобы похудеть: 5 специй, значительно ускоряющих метаболизм и способствующих уменьшению веса - фото 4

Тмин (зира)

В большинстве своем о нем вспоминают, когда готовится плов, – это тмин дает ему такой роскошный аромат. Возможно, не случайно к этому жирному блюду кто-то когда-то решил добавить именно тмин, ведь он мощно ускоряет обмен веществ. Исследования показали, что под его влиянием у людей с лишними килограммами уменьшается индекс массы тела и, собственно, вес. А заодно и уровень плохого холестерина – его абсорбции препятствует фитостерол, которого в специи очень много.

 Что съесть, чтобы похудеть: 5 специй, значительно ускоряющих метаболизм и способствующих уменьшению веса - фото 5

Куркума

Эту специю любят за то, что придает блюдам приятный желтый цвет. За это отвечает куркумин: он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, предотвращает нейродегенеративные и кардиологические заболевания и улучшает метаболизм примерно на 10%. Известно, что куркума способствует сжиганию жира (за счет снижения уровня инсулинорезистентности – это одна из причин набора лишнего веса), а после похудения предотвращает появление жировых отложений. Однако употреблять ее нужно дозированно – не больше 1 чайной ложки в сутки.



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