Что произойдет с вашим телом, если сидеть по 8 часов в день

Большинство людей даже не задумываются над тем, сколько времени они проводят за компьютером. Сначала на работе, а потом дома, за просмотром сериалов или телевизионных шоу. На самом деле, эта проблема куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Доктор и автор книги "Вставай! Почему стул убивает вас, и что вы можете с этим поделать" Джеймс Левин, на основе многочисленных исследований, выяснил, как сидячий образ жизни влияет на наше тело, передает издание Adme.

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Нагрузка на позвоночник

В первую очередь, идет большая нагрузка на позвоночник. Человек начинается сутулиться, косые и боковые мышцы живота ослабевают и без регулярной физической активности трудно будет справляться с поддержкой тела. Плюс ко всему, серьезно страдает шея.

Сердечно-сосудистая система

Сидячий образ жизни негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, повышая риск развития многих заболеваний. Из-за недостатка физической активности, мышцы ослабевают, кровоснабжение замедляется и понижается тонус сосудов.

Варикозное расширение вен

Люди, которые проводят в сидячем положении 8 и больше часов, могут столкнуться с проблемой плохой циркуляции крови в нижних конечностях. Это грозит варикозным расширением вен. Если игнорировать заболевание, то можно столкнуться с серьезными последствиями.

Психические расстройства и тревоги

Исследователи доказали, что люди, которые придерживаются пассивного образа жизни, чаще поддаются депрессиям, тревогам и другим расстройствах. Им не хватает эндорфинов, которые вырабатываются в организме после физических нагрузок и улучшают настроение, дарят заряд энергии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на подростков влияет малоподвижный образ жизни.

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