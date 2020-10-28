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Что произойдет с вашим телом, если сидеть по 8 часов в день

Люди все больше времени проводят в сидячем положении

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Большинство людей даже не задумываются над тем, сколько времени они проводят за компьютером. Сначала на работе, а потом дома, за просмотром сериалов или телевизионных шоу. На самом деле, эта проблема куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Доктор и автор книги "Вставай! Почему стул убивает вас, и что вы можете с этим поделать" Джеймс Левин, на основе многочисленных исследований, выяснил, как сидячий образ жизни влияет на наше тело, передает издание Adme.

Что произойдет с вашим телом, если сидеть по 8 часов в день

pixabay.com

Нагрузка на позвоночник

В первую очередь, идет большая нагрузка на позвоночник. Человек начинается сутулиться, косые и боковые мышцы живота ослабевают и без регулярной физической активности трудно будет справляться с поддержкой тела. Плюс ко всему, серьезно страдает шея. 

Сердечно-сосудистая система

Сидячий образ жизни негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, повышая риск развития многих заболеваний. Из-за недостатка физической активности, мышцы ослабевают, кровоснабжение замедляется и понижается тонус сосудов. 

Варикозное расширение вен

Люди, которые проводят в сидячем положении 8 и больше часов, могут столкнуться с проблемой плохой циркуляции крови в нижних конечностях. Это грозит варикозным расширением вен. Если игнорировать заболевание, то можно столкнуться с серьезными последствиями. 

Психические расстройства и тревоги

Исследователи доказали, что люди, которые придерживаются пассивного образа жизни, чаще поддаются депрессиям, тревогам и другим расстройствах. Им не хватает эндорфинов, которые вырабатываются в организме после физических нагрузок и улучшают настроение, дарят заряд энергии. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на подростков влияет малоподвижный образ жизни.


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