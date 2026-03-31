Что категорически запрещено при воспалении: большинство делает это постоянно

Кречмаровская Наталия
Воспаление является естественной реакцией организма, а неправильные действия могут только усугубить состояние и вызвать хронические проблемы. Нанести вред могут даже обычные и якобы безопасные действия.
Игнорировать симптомы – во время воспаления часто возникает боль, отек, покраснение или повышение температуры. При длительном ухудшении состояния следует обратиться к врачу, ведь хроническое воспаление может привести к серьезным болезням, включая сердечно-сосудистые и онкологические.
Употреблять избыточное количество сахара и обработанных продуктов – сладости, газированные напитки и продукты с трансжирами стимулируют воспалительные процессы. Категорически запрещено делать их основой рациона. Проблема в том, что они усиливают реакцию иммунной системы и ухудшают восстановление тканей.
Злоупотреблять алкоголем – спиртные напитки могут временно снижать боль, но они провоцируют дополнительную нагрузку на печень и способствует развитию хронического воспаления.
Игнорировать сон – недосыпание стимулирует выработку гормонов стресса, усиливающих воспалительные процессы. Полноценный сон является ключевым фактором восстановления организма.
Переедать – чрезмерное потребление пищи, особенно жирной и калорийной, создает дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Это может усугубить отеки и замедлить восстановление.
Игнорировать стресс – постоянное напряжение и эмоциональные перегрузки стимулируют хроническое воспаление. Практики релаксации, медитация или дыхательные упражнения помогают снизить уровень воспалительных реакций.
