kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.11.2020

BTC/USD

18645.60

ETH/USD

561.55

LTC/USD

79.96

НБУ 26.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Что будет, если проглотить батарейку: заключенный провел эксперимент
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет, если проглотить батарейку: заключенный провел эксперимент

Батарейку вытащили, пациент чувствует себя хорошо

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

26-летний заключенный в Италии решил необычным способом покинуть стены тюрьмы, чтобы "отдохнуть" в больнице. Мужчина проглотил батарейку АА и удивил врачей показателями своего состояния здоровья.

Что будет, если проглотить батарейку: заключенный провел эксперимент

фото из открытых источников

Спустя пару часов после того, как заключенный проглотил батарейку, он пожаловался на дискомфорт в животе и был доставлен в больницу. Медики сделали ему рентген и ЭКГ, результаты которого показали, что у него сердечный приступ, хотя других симптомов, характерных для этого состояния, у него не было. 

Оказалось, что на батарейку воздействовал желудочный сок, в результате чего возник электрический ток, а это привело к искажению показаний прибора. 

Кардиолог Гай Минтц отметил, что если человек проглотит несколько батареек, то кардиограмма будет показывать изменения, характерные для сердечного приступа. И об этом явлении мало кто знает из врачей. 

Помимо того, что этот элемент влияет на ЭКГ и на состояние сердца, он может привести к кишечной непроходимости. А еще содержимое батарейки может попасть в организм, что приведет к неприятным последствиям. 

Впрочем, с заключенным ничего такого не случилось, элемент был успешно изъят, без каких-либо осложнений. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американка проглотила свое обручальное кольцо во сне.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.insider.com/man-swallowed-battery-heart-attack-ecg-abnormalities-case-study-2020-11
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ