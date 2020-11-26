Что будет, если проглотить батарейку: заключенный провел эксперимент

26-летний заключенный в Италии решил необычным способом покинуть стены тюрьмы, чтобы "отдохнуть" в больнице. Мужчина проглотил батарейку АА и удивил врачей показателями своего состояния здоровья.

фото из открытых источников

Спустя пару часов после того, как заключенный проглотил батарейку, он пожаловался на дискомфорт в животе и был доставлен в больницу. Медики сделали ему рентген и ЭКГ, результаты которого показали, что у него сердечный приступ, хотя других симптомов, характерных для этого состояния, у него не было.

Оказалось, что на батарейку воздействовал желудочный сок, в результате чего возник электрический ток, а это привело к искажению показаний прибора.

Кардиолог Гай Минтц отметил, что если человек проглотит несколько батареек, то кардиограмма будет показывать изменения, характерные для сердечного приступа. И об этом явлении мало кто знает из врачей.

Помимо того, что этот элемент влияет на ЭКГ и на состояние сердца, он может привести к кишечной непроходимости. А еще содержимое батарейки может попасть в организм, что приведет к неприятным последствиям.

Впрочем, с заключенным ничего такого не случилось, элемент был успешно изъят, без каких-либо осложнений.

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