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Четыре совета врачей, которые изменят вашу жизнь

Эти советы помогут укрепить здоровье

сегодня, 18:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Чтобы оставаться здоровым и энергичным, нужно соблюдать совершенно простые действия, но многие люди, почему-то, их игнорируют. Какие советы помогут укрепить организм и сохранить молодость? Ответом на этот вопрос поделилось издание Wday.

Четыре совета врачей, которые изменят вашу жизнь

Не занимайтесь самолечением

Многие люди занимаются самолечением и в итоге вредят своему здоровью еще сильнее. Если у вас появилась какая-то проблема, не ищите ее лечение в интернете, а запишитесь на консультацию к врачу. Только специалист может поставить вам диагноз и назначить препараты.

Откажитесь от сахара

Ни для кого не секрет, что сахар в большом количество вредит здоровью: нарушает обмен веществ, снижает иммунитет, приводит к ожирению и развитию сахарного диабета. Поэтому, в рационе следует ограничить сладости, ваш организм за это будет очень признателен.

Занимайтесь спортом

Регулярные занятия физической активностью помогают не только поддерживать тело в форме, но и способствуют укреплению организма. Спортивные тренировки позволяют людям любого возраста поддерживать и улучшать сердечное здоровье, легкие и кровеносные сосуды. А еще, согласно научным исследованиям, физическая активность снижает риск возникновения онкологии.

Относитесь ко всему с юмором

Люди с хорошим чувством юмора проще переживают сложные ситуации. Как ни крути, смех — продлевает жизнь. Не впадайте в уныние, всегда поддерживайте себя и своих близких с помощью позитивного настроя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие советы помогут сохранить ментальное здоровье. 


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