Чем опасен смартфон, особенно перед сном

Многие любят проводить время в телефоне перед сном, читая новости, социальные сети или играя в игры. Но такая привычка может серьезно навредить вашему организму.

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Ученые определили взаимосвязь между зависимостью человека от смартфонов и качеством его сна. Они пришли к выводу, что использование телефона после часа ночи втрое повышает риск человека пополнить ряды тех, кто не может себе представить без него жизнь.

Телефоны излучают электромагнитные волны, которые могут повлиять на работу вашего мозга и вызвать возбуждение нервной системы. Это может повлиять не только на качество вашего сна, но и на здоровье в целом.

Экран телефона излучает свет, который раздражает глаза и препятствует засыпанию. Этот свет называется "синим светом" и может вызвать бессонницу и неспособность к качественному сну.

Использование телефона перед сном может повлиять на качество сна и восстановление энергии. Как результат, вы можете чувствовать себя усталыми и раздраженными утром, что может повлиять на вашу производительность и общее настроение.

Какие же последствия сна рядом с телефоном и почему следует избегать этой привычки?

Глаукома

Глаукома – это заболевание глаз, при котором повышается давление внутри глазного яблока и повреждается зрительный нерв. Это может привести к ухудшению зрения и даже слепоте. Одной из причин глаукомы может быть продолжительное воздействие яркого света от экрана телефона на глаза. Особенно опасно "залипать в смартфоне" по ночам, когда глаза не адаптированы к свету.

Нарушение циркадных ритмов

Циркадные ритмы – это биологические часы организма, которые регулируют сон-бодрствование и другие физиологические процессы. Они зависят от природного света: днем они активизируют нас, а ночью вырабатывается мелатонин – гормон сна. Если вы будете сидеть в телефоне перед сном, то свет от экрана будет угнетать действие мелатонина. Это может привести к бессоннице, ухудшению качества сна и повышению риска развития различных заболеваний.

Стресс и депрессия

Телефон не только излучает свет, но и передает информацию. А она не всегда положительна: новости о кризисах, конфликтах или личных проблемах могут вызвать стресс и тревогу. А если вы будете общаться в социальных сетях или будете читать комментарии других людей, то можете столкнуться с негативными эмоциями или критикой. Все это может повлиять на ваше психологическое настроение перед сном и спровоцировать депрессию.

Снижение производительности

Если вы будете плохо спать из-за телефона перед сном, то это скажется на вашей производительности на следующий день. Вы будете чувствовать усталость, раздражительность, у вас в разы ухудшится концентрация. Вы не сможете эффективно выполнять свои задачи или учиться новому.

Как избежать негативных последствий и преодолеть зависимость от смартфона и вернуть здоровый сон?

- не лежите в постели с мобильным телефоном, ноутбуком. Откажитесь от них по крайней мере за час до отхода ко сну.

- почаще берите тайм-аут. Выключайте телефон в определенное время дня, например, когда идете на встречу, обедаете, играете с детьми и, конечно, управляете автомобилем.

- откажитесь от приложений на смартфоне. Удалите из телефона социальные сети, такие как Facebook и Twitter, проверяйте их только со своего ноутбука и в специально отведенное для этого время без ущерба работе или общению с близкими и друзьями.

- почаще отрывайтесь от телефона. Попытайтесь заменить время, проведенное с устройством в руках, другими занятиями, такими как медитация, спорт или реальное общение с людьми.

- готовьтесь ко сну. Не берите с собой в постель мобильный телефон. Используйте старомодный будильник, чтобы пальцы сами не полезли в новостную ленту и не захватили вас потоком информации.

- Выбирайте положительный и спокойный контент для просмотра или чтения.