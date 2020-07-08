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Чем опасен «неправильный» бюстгальтер для женского здоровья

«Неправильный» бюстгальтер может сильно сдавливать тело

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Чем опасен «неправильный» бюстгальтер для женского здоровья

Бюстгальтер - привычный атрибут женского гардероба, призванный обеспечить максимальную поддержку груди.  Однако, он может таить в себе опасность, особенно, если он неправильного размера. На своей странице в Instagram врач-остеопат Алесь Улищенко рассказал, к каким последствиям может привести ношение тесного бюстгальтера.

Специалист подчеркнул, что "неправильный" лифчик нарушает движение лимфы в груди и увеличивает риск развития заболеваний молочной железы. Из-за тесного предмета одежды могут появиться застойные явления, которые влияют на возникновение фиброзно-кистозных болезней. 

Врач отметил, что тесный бюстгальтер также нарушает кровообращение и циркуляцию лимфы, сжимая капилляры и лимфатические сосуды.  "Застой лимфы приводит к таким проблемам, которые вы даже не подумаете связать с вашим гардеробом. Например: акне, гайморит, бронхит, конъюнктивит, нейродермит - и это лишь малый процент из списка", - написал специалист. 

Чтобы избежать подобных проблем необходимо правильно выбирать элементы нижнего белья. Можно и вовсе отказаться от бюстгальтера, отдав предпочтение топам или мягкому бесшовному белью. Лучше всего покупать лифчики без косточек, пуш-апа и швов.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи женского гардероба не нравятся мужчинам.


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