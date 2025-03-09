Частое употребление обезболивающих приведет к непредсказуемым последствиям: что следует знать

В нашей современной жизни большинство людей хотя бы раз прибегали к употреблению обезболивающих лекарств. Они помогают справиться с головной болью, мышечными болями, менструальными спазмами и другими неприятными ощущениями. Однако задумывались ли вы, каковы последствия для организма от частого употребления таких препаратов? Врач-невролог Роман Квасницкий отметил, что бесконтрольное употребление анальгетиков может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Регулярное употребление обезболивающих может стать причиной новой боли. Это может показаться странным, но так происходит из-за привыкания организма к активным веществам в лекарстве. После того как препарат выводится из крови, снова возникает головная боль, заставляющая человека принять новую дозу. Это создает замкнутый круг, который может привести к хронической боли.

Разновидности обезболивающих и нормы их употребления Обезболивающие можно разделить на два типа:

· Однокомпонентные – содержат одно активное вещество, например, ибупрофен или парацетамол. Их можно принимать не больше 15 дней в месяц.

· Многокомпонентные содержат несколько активных компонентов, таких как парацетамол, кофеин или кодеин. Эти препараты следует принимать не больше 10 дней в месяц.

· Триптаны – лекарства, используемые для лечения мигрени, имеют еще более строгие ограничения.

Если эти лимиты превышаются ежемесячно, организм может привыкнуть к постоянному воздействию обезболивающих, что приводит к "злоупотребительной головной боли".

Врач отмечает, что если вы часто чувствуете головную боль или другие болевые симптомы, не следует бесконтрольно принимать обезболивающие препараты. Вместо этого следует обратиться к специалисту, который поможет выявить причину боли и назначить соответствующее лечение, поскольку боль может быть только симптомом другого заболевания, нуждающегося в комплексном подходе к лечению.

Портал "Комментарии" уже писал, что в современном мире стресс и тревога стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Часто возникает вопрос, какие успокаивающие средства можно принимать без рекомендации врача и когда следует начинать лечение.