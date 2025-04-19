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Белые пятна на ногтях не так безопасны, как считается: какие болезни можно определить по состоянию ногтей

ТОП болезней, которые можно обнаружить по состоянию ногтей

сегодня, 16:25
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Кречмаровская Наталия

Ногти – это не просто часть нашего тела, выполняющая защитную функцию. Их состояние может многое рассказать о нашем общем здоровье, сигнализируя о наличии определенных заболеваний. Изменения цвета, формы, текстуры или скорости роста ногтей могут являться важными диагностическими признаками.

Белые пятна на ногтях не так безопасны, как считается: какие болезни можно определить по состоянию ногтей

Ногти. Иллюстративное фото

Белые ногти (лейконихия): Появление белых пятен или полное побеление ногтевой пластины может быть связано с травмами, грибковыми инфекциями, анемией, дефицитом цинка или даже с некоторыми системными заболеваниями, такими как болезни печени, почек или сердца. По данным Американской академии дерматологии (American Academy of Dermatology), полностью белые ногти с темной полоской на кончике (ногти Терри) могут являться признаком цирроза печени, застойной сердечной недостаточности или диабета.

Желтые ногти: Наиболее частой причиной желтых ногтей является грибковая инфекция. Однако, в редких случаях, это может быть признаком более серьезных состояний, таких как заболевание легких (синдром желтых ногтей), лимфедема, или псориаз. Желтые ногти также могут быть связаны с проблемами щитовидки или диабетом.

Синие ногти (цианоз): Синюшный оттенок ногтей может свидетельствовать о недостаточном уровне кислорода в крови. Это может быть связано с заболеваниями лёгких (например, эмфиземой) или сердечными проблемами.

Утолщение ногтей (онихогрифоз): Утолщенные и искривленные ногти, особенно на больших пальцах ног, часто встречаются у пожилых людей из-за травм или хронических заболеваний, таких как псориаз или грибковые инфекции.

Поперечные бороздки (линии Бо) Горизонтальные углубления на ногтях могут появляться после серьезных системных заболеваний, высокой температуры, травм или химиотерапии, поскольку они указывают на временное прекращение роста ногтя.

Точечное вдавливание (питинг): Наличие небольших ямок на поверхности ногтей часто связано с псориазом, экземой или алопецией (выпадением волос).

Расслоение ногтей (онихолизис): Отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа может быть вызвано травмами, грибковыми инфекциями, псориазом или гипертиреозом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой симптом появляется на ранних стадиях рака.



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