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Алкоголь, от которого следует отказаться зимой: какие риски возникают

Какой алкоголь не стоит употреблять зимой

сегодня, 05:40
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Кречмаровская Наталия

Зима – это время снижения температур и немалого количества праздников, которые нередко отмечают с алкоголем. Однако в холодное время некоторые виды алкоголя могут быть особенно опасны. От какого алкоголя следует отказаться зимой

Алкоголь, от которого следует отказаться зимой: какие риски возникают

Иллюстративное фото

Крепкие алкогольные напитки, такие как водка, виски и ром могут создавать иллюзию тепла, но на самом деле они способствуют потере тепла организмом. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, что приводит к увеличению кровотока к коже. Это создает ощущение тепла, но в то же время способствует более быстрой потере тепла из организма. Это может привести к переохлаждению, особенно если человек находится на улице в холодную погоду.

Пиво, хотя и менее крепкое, чем водка или виски, также может оказаться опасным зимой. Употребление пива в холодную погоду может привести к обезвоживанию, поскольку алкоголь является диуретиком, способствующим выведению жидкости из организма. Кроме того, пиво может создавать ощущение сытости, что может уменьшить желание употреблять в пищу теплую пищу, необходимую для поддержания тепла тела.

Коктейли со льдом, такие как мохито или маргарита, могут быть особенно опасны зимой. Лед в напитках дополнительно охлаждает организм, что может быстрее снизить температуру тела. Кроме того, после холодных напитков человек может неправильно оценить температуру воздуха и одеться более холодно, чем нужно. А это уже угроза переохлаждения.

Под условным запретом также употребление вина, хотя его считают менее опасным, чем крепкие алкогольные напитки. Вино также может способствовать потере тепла организмом, ведь расширяет кровеносные сосуды. Это также может снижать способность организма реагировать на холод и увеличивает риск переохлаждения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, каким органам алкоголь вредит больше всего.




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