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Главная Новости Здоровье онкология Звездные болезни: знаменитости, которые победили рак
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Звездные болезни: знаменитости, которые победили рак

Несмотря на серьезность ситуации, селебрити не прерывали участия в съемках

сегодня, 14:04
Автор:

Елизавета Черных

К сожалению, статистика онкологических заболеваний в мире крайне неутешительная. По официальным данным за 2019 год, смертность от различных видов рака возросла на 33 %, а самой распространенной на планете признали онкологию легких. И хотя победить страшную болезнь тяжело, все же находятся люди, которые вылечиваются и продолжают жить счастливой жизнью. Естественно, среди них есть и мировые знаменитости. 

Звездные болезни: знаменитости, которые победили рак

ФОТО: Из открытых источников

Хью Джекман

Популярный австралийский актер и продюсер.  Вершиной его актёрского мастерства признана работа в детективном триллере "Пленницы", а также роль Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". В 2013 году у актера обнаружили рак кожи, а также пять злокачественных опухолей за четыре года. Джекман прошел несколько курсов химиотерапии, пережил глубокую депрессию, но ничто по сей день не мешает ему сниматься в кино. 

Звездные болезни: знаменитости, которые победили рак - фото 2

Роберт Де Ниро

Американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премии "Золотой Глобус" и "Оскар". В 2003 году у актера был диагностирован рак простаты. К счастью, онкологическое заболевание обнаружили на ранней стадии, поэтому Де Ниро удалось победить его и продолжать актерскую карьеру. 

Звездные болезни: знаменитости, которые победили рак - фото 3

Шерон Осборн

Британская телеведущая и писательница, жена известного британского рок-музыканта Оззи Осборна. В 2002 году у знаменитости обнаружили рак толстой кишки. Позже злокачественная опухоль стала представлять гораздо большую угрозу. В 2012 году Шерон перенесла операцию по удалению груди, после чего ей удалось победить рак, хотя прогноз выживания у неё был менее 40 %.

Звездные болезни: знаменитости, которые победили рак - фото 4

Мэгги Смит

Британская актриса, двукратная лауреатка премии "Оскар". Известная большинству зрителей благодаря роли в фильме "Гарри Поттер". В 2007 году знаменитости перенесла онкологию груди, которая настигла ее как раз во время съемок шестой части фантастической киноленты. Актриса смогла победить рак, не прервав съемок. 

Звездные болезни: знаменитости, которые победили рак - фото 5

Ранее "Комментарии" писали о том, что актриса Ребел Уилсон рассказала, как ей удалось похудеть на более чем 20 кг. 


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