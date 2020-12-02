Звездные болезни: знаменитости, которые победили рак

К сожалению, статистика онкологических заболеваний в мире крайне неутешительная. По официальным данным за 2019 год, смертность от различных видов рака возросла на 33 %, а самой распространенной на планете признали онкологию легких. И хотя победить страшную болезнь тяжело, все же находятся люди, которые вылечиваются и продолжают жить счастливой жизнью. Естественно, среди них есть и мировые знаменитости.

ФОТО: Из открытых источников

Хью Джекман

Популярный австралийский актер и продюсер. Вершиной его актёрского мастерства признана работа в детективном триллере "Пленницы", а также роль Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". В 2013 году у актера обнаружили рак кожи, а также пять злокачественных опухолей за четыре года. Джекман прошел несколько курсов химиотерапии, пережил глубокую депрессию, но ничто по сей день не мешает ему сниматься в кино.

Роберт Де Ниро

Американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премии "Золотой Глобус" и "Оскар". В 2003 году у актера был диагностирован рак простаты. К счастью, онкологическое заболевание обнаружили на ранней стадии, поэтому Де Ниро удалось победить его и продолжать актерскую карьеру.





Шерон Осборн

Британская телеведущая и писательница, жена известного британского рок-музыканта Оззи Осборна. В 2002 году у знаменитости обнаружили рак толстой кишки. Позже злокачественная опухоль стала представлять гораздо большую угрозу. В 2012 году Шерон перенесла операцию по удалению груди, после чего ей удалось победить рак, хотя прогноз выживания у неё был менее 40 %.





Мэгги Смит

Британская актриса, двукратная лауреатка премии "Оскар". Известная большинству зрителей благодаря роли в фильме "Гарри Поттер". В 2007 году знаменитости перенесла онкологию груди, которая настигла ее как раз во время съемок шестой части фантастической киноленты. Актриса смогла победить рак, не прервав съемок.





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