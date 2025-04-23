Женщина в отчаянии обратилась к ИИ и получила диагноз, о котором врачи не подозревали

40-летняя американка Лорен Беннон, мама двоих детей и руководительница маркетинговой компании, даже не подозревала, что искусственный интеллект сможет помочь ей спасти жизнь. Все началось с того, что в начале 2024 она заметила трудности при сгибании пальцев. Регулярно проходя медосмотры, она обратилась к врачам и в мае получила диагноз — ревматоидный артрит, поражающее суставы автоиммунное заболевание.

ШИ

Однако уже через несколько месяцев ее состояние ухудшилось: появилась сильная боль в животе, она похудела на 6,5 кг без очевидной причины, но обследования не давали ответов. Медики не смогли найти источник симптомов и начали подозревать обычную рефлюксную кислотную болезнь.

Чувствуя тупик, Беннон решила обратиться к ChatGPT. Она ввела симптомы, подобные ревматоидному артриту, и в считанные секунды получила ответ: вероятно, речь идет о болезни Хашимото — другом автоиммунном нарушении, которое поражает щитовидную железу.

Хотя врач сначала сомневался, поскольку у пациентки не было семейного анамнеза болезни, Лорен настояла на обследовании. И оказалось — ChatGPT был прав. Однако результаты дальнейшей диагностики шокировали еще больше: в ее шее обнаружили две злокачественные опухоли рак щитовидной железы. Окончательный диагноз был поставлен в октябре 2024 года.

"Я была истощена, в боли, с новыми диагнозами, но каждое обследование ничего не показывало. Казалось, что врачи просто пытаются выписать любое лекарство и забыть обо мне", — поделилась Лорен в соцсетях.

Типичные симптомы болезни Хашимото – усталость, сухие волосы, отек лица, снижение либидо и памяти – у Лорен отсутствовали. Но заболевание также может вызвать боли в суставах и мышцах, которые и спутали с ревматоидным артритом. Именно эта неразбериха едва не стоила ей жизни.

После подтверждения диагноза болезни Хашимото ей сделали ультразвуковое обследование щитовидной железы – и именно оно обнаружило рак. По словам Американской тиреоидной ассоциации, связи между болезнью Хашимото и раком щитовидной железы не существует — эти два диагноза были независимы, но именно подозрение на одно заболевание помогло выявить другое.

В январе 2025 года женщина перенесла операцию по удалению щитовидной железы, опухолей и двух лимфоузлов.

"Я точно знаю: если бы не ChatGPT, рак распространился бы дальше. Все мои анализы были идеальны, никто бы ничего не нашел. Этот инструмент буквально спас мне жизнь", — отмечает Лорен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , можно ли вылечить рак народными средствами.



