Женщина списала все симптомы рака на нервы и возраст: теперь обращается к каждому

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Ткачик Олеся
32-летняя британка Тейлор Ройс считала, что ее кашель вызван вейпингом, но получила страшный диагноз – рак на четвертой стадии. Она узнала о болезни только через три месяца после того, как потеряла свой дом из-за пожара.
Тейлор Ройс
Женщина рассказала, что не придавала значения тревожным сигналам организма, списывая их на усталость, возраст или плохую физическую форму.
Даже анализы подсказывали – низкий уровень железа, повышенные тромбоциты, высокий уровень СРБ. Но врачи не видели причин для тревоги, потому и сама Тейлор не волновалась.
Ситуация изменилась в августе 2024 г., когда на ее шее появилась опухоль. Биопсия подтвердила страшный диагноз – лимфома Ходжкина.
Сейчас женщина проходит курс сверхмощной химиотерапии, которая только в прошлом году прошла испытание. Побочные эффекты оказались очень тяжелыми – боль, тошнота, полное истощение.
Физически, морально и финансово Тейлор на грани. Она признает, что всегда стремилась справляться самостоятельно, но теперь вынуждена просить о помощи каждого небезразличного.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как женщина проигнорировала симптомы рака, списывая их на последствия диеты для похудения.
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