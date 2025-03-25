Женщина списала все симптомы рака на нервы и возраст: теперь обращается к каждому

32-летняя британка Тейлор Ройс считала, что ее кашель вызван вейпингом, но получила страшный диагноз – рак на четвертой стадии. Она узнала о болезни только через три месяца после того, как потеряла свой дом из-за пожара.

Тейлор Ройс

"Эта болезнь уже в моей крови, костях и легких. Я думала, что потеря дома – это самое худшее, что могло произойти. А потом пришел рак", – признается Тейлор.

Женщина рассказала, что не придавала значения тревожным сигналам организма, списывая их на усталость, возраст или плохую физическую форму.

"Я считала, что страдаю бессонницей из-за стресса, – рассказывает она. – просыпалась вся в поту, но думала, что это нервы. Кашель объясняла вейпингом, а постоянный жар – плохой физической формой. Я удалялась от людей, не имела энергии даже на короткие встречи, убеждая себя, что просто стала интровертом. Зуд кожи казался следствием аллергии или экземы".

Даже анализы подсказывали – низкий уровень железа, повышенные тромбоциты, высокий уровень СРБ. Но врачи не видели причин для тревоги, потому и сама Тейлор не волновалась.

Ситуация изменилась в августе 2024 г., когда на ее шее появилась опухоль. Биопсия подтвердила страшный диагноз – лимфома Ходжкина.

"Это был удар ниже пояса, – признается Тейлор. – Я так долго работала, чтобы стать независимой, создать жизнь, которой бы могла гордиться. А теперь вижу, как все это ускользает из моих рук".

Сейчас женщина проходит курс сверхмощной химиотерапии, которая только в прошлом году прошла испытание. Побочные эффекты оказались очень тяжелыми – боль, тошнота, полное истощение.

"Бывали моменты, когда я теряла способность говорить, ходить, даже ухаживать за собой, – делится она. – Восстановление идет медленно, но есть маленькие шаги вперед".

Физически, морально и финансово Тейлор на грани. Она признает, что всегда стремилась справляться самостоятельно, но теперь вынуждена просить о помощи каждого небезразличного.

"Рак забирает очень многое, но я не позволю ему забрать мой голос, – говорит она. – Если моя история поможет хотя бы одному человеку распознать симптомы раньше, значит это все не зря".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как женщина проигнорировала симптомы рака, списывая их на последствия диеты для похудения.



